Спортсмены из 13 регионов принимают участие в соревнованиях на горнолыжном комплексе «Салма»

Соревнования среди юношей и девушек 2008-2009 года рождения на Горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» стартовали 2 марта. Спортивные состязания проходят при поддержке филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».

Более 150 участников приехали из Москвы, Карелии, Кабардино-Балкарии, Иркутской, Мурманской, Ленинградской, Магаданской, Свердловской, Челябинской областей, Красноярского и Камчатского края. В течении четырех дней будут разыгрываться награды по трем дисциплинам: специальный слалом, слалом-гигант, комбинация.

Директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук отметил: «Ещё 4 года назад в этих соревнованиях принимали участие только 3 региона, но уже сегодня мы встречаем 13. Такая статистика радует и говорит о том, что наш горнолыжный комплекс достойно оснащен и подготовлен, его любят как профессиональные горнолыжники и сноубордисты, так и любители. Я желаю участникам спортивного состязания больших успехов и возвращения в наш край в будущем».

Фото: управление информации и общественных связей Кольской АЭС.