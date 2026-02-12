Спортсмены из Кандалакши завоевали 10 медалей на чемпионате России по санному спорту
Санная ледовая трасса кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва приняла главный старт сезона. На протяжении пяти дней лучшие саночники страны сражались за право стать победителями и призерами чемпионата России. В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из Москвы, Братска и Мурманской области. Кандалакшские саночники показали завоевали 10 медалей из 12 возможных, и стали абсолютными чемпионами во всех дисциплинах.
Среди мужчин в одноместных санях победу одержал Александр Зырянов (Кандалакша), на втором месте Александр Егоров (Кандалакша), на третьем – Григорий Букин (Братск).
Среди женщин в одноместных санях «золото» завоевала Екатерина Лаврентьева (Кандалакша), «серебро» – Дарья Букина (Кандалакша), «бронзу» – Екатерина Михайлова (Братск).
Весь пьедестал почёта в двухместных экипажах заняли представители Кандалакши. Победителями стали Кирилл Кравчук и Николай Шульгин. Вице-чемпионы Даниил Добрыда и Владислав Багдасаров. «Бронзу «завоевали Александр Егоров и Петр Попов.
В командной гонке лучшими стали Александр Егоров, Екатерина Лаврентьева, Павел Поршнев, Иван Лазарев (Кандалакша). На втором месте Юрий Талых, Диана Милевич, Станислав Ковшик, Илья Тарасов (Кандалакша). На третьем – Григорий Букин (Москва), Александра Егорова, Алексей Мартьянов, Иван Родин (Кандалакша).
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, впереди у спортсменов новые старты. В этот четверг начнутся предварительные заезды Кубка России, а также всероссийских соревнований «Кубок памяти заслуженного тренера России М.Б. Потапова».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562146/#&gid=1&pid=7