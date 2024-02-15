Спортсмены из Кандалакши завоевали восемь медалей Кубка России по санному спорту

Сборная Мурманской области продолжает завоевывать медали на соревнованиях с участием сильнейших спортсменов страны. Так, в Москве на Воробьевых горах воспитанники Кандалакшской спортивной школы завоевали восемь медалей Кубка России по санному спорту.

На столичных трассах соревновались спортсмены из Мурманской, Иркутской, Свердловской областей и Москвы в дисциплинах натурбан-одноместные сани и натурбан-двухместные сани.

Среди мужчин в дисциплине натурбан-одноместные сани победу одержал мастер спорта международного класса Станислав Ковшик с результатом 0:40:76. 0:00:18 секунды ему уступил Юрий Талых.

У женщин в дисциплине натурбан-одноместные сани победительницей стала заслуженный мастер спорта Екатерина Лаврентьева и её время 0:41:97. 0:00:69 секунды уступила ей Александра Суворова, занявшая второе место. Обладательницей «бронзы» стала Екатерина Гук (0:42:68).

В дисциплине натурбан-двухместные сани «золото» завоевали Кирилл Кравчук и Николай Шульгин с результатом 0:43:78. 0:00:52 секунды им уступили Павел Поршнев и Иван Лазарев. Бронзовыми призёрами стали Александр Егоров и Пётр Попов с результатом 0:44:60.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ранее спортсмены Кандалакшской спортивной школы по санному спорту блестяще выступили на чемпионате России. По итогам заездов команды заполярных саночников завоевали «золото» и «серебро», «бронза» – у смешанной команды с участием трёх северян. В одиночных заездах весь пьедестал заняли спортсменки из Кандалакши, у мужчин – «золото» и «бронза». Также весь комплект медалей забрали северяне и в дисциплине двухместные сани.

Фото: https://gov-murman.ru