Спортсмены из Кировска и Никеля стали обладателями Кубка Мурманской области по настольному теннису

В Коле на базе детско-юношеской спортивной школы состоялся Кубок Мурманской области по настольному теннису. Участвовали более 50 спортсменов из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, ЗАТО Александровск, Зеленоборского, Никеля и Заполярного.

На первом этапе мужчины-теннисисты соревновались в рамках группового этапа, по результатам которого лучшие выходили в раунд плей-офф, где сражались на выбывание. Женщинам предстояло определить лучшего по результатам двух групповых этапов. За победу в мужском зачете боролись 39 спортсменов, в женском – 12.

Победителем Кубка Мурманской области среди мужчин стал представитель Никеля Максим Иванов. Серебряную медаль завоевал Виктор Капитонов из Зеленоборского. «Бронза» – у мурманчанина Павла Воробьева.

Как сообщает региональное Министерство спорта, лучшей среди женщин стала кировчанка Диана Шипакова. Второе место заняла спортсменка из Апатитов Татьяна Алексеева, третье – Валентина Реброва из Мурманска.

