Спортсмены из Мурманска блестяще выступили на первенстве Северо-Запада по конькобежному спорту

16–17 декабря в Вологде состоялись первенства Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок 14–15 и 16–17 лет. Мурманск на турнире представляли воспитанники Спортивной школы №6.

Как сообщает администрациия города Мурманска, наиболее ярко проявили себя Мария Валигура, Иван Валигура и Александра Чистякова.

Мария Валигура, выступавшая в категории 16–17 лет, стала чемпионкой на дистанции 3000 метров, установив рекорд катка, и завоевала «бронзу» в масстарте.

Александра Чистякова, выступавшая среди девушек 14–15 лет, стала победительницей на дистанциях 3000 метров (с установлением рекорда катка) и 1500 метров, заняла второе место по сумме многоборья и третье — в масстарте.

Иван Валигура одержал победы на дистанциях 1500 метров и 3000 метров (установив рекорд катка среди юношей 14–15 лет), а также стал первым в масстарте. По сумме многоборья он занял второе место.

Спортсменов подготовил тренер Роман Ванджала.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31576&page=1