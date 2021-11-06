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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.21 14:00

Спортсмены из Мурманской области - в списке кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к участию в Олимпиаде - 2022

На этой неделе состоялось заседание штаба Министерства спорта Российской Федерации по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх. На мероприятии был утверждён расширенный список спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к участию в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине. В состав команды включены 599 спортсменов из 13 видов спорта.

В их числе – мурманский сноубордист Никита Абозовик. Никита родился в 2003 году, имеет звание мастера спорта России, занимается в Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва под руководством Ильи Шмакова. Является многократным участником и призером всероссийских и международных соревнований.

В список кандидатов в олимпийскую сборную среди биатлонистов включена воспитанница Мурманской спортивной школы олимпийского резерва №3 Анастасия Егорова. Спортсменка родилась в 1994 году, ей присвоено звание мастера спорта России международного класса. Биатлонистка под руководством своего наставника – тренера Александра Качановского добилась серьезных результатов: является многократной чемпионкой России, победителем и призёром этапов Кубка IBU.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в число кандидатов попали два спортсмена, которые находятся на параллельном зачёте и представляют спортивную школу олимпийского резерва Мончегорска и Центр спортивной подготовки Мурманска. Это конькобежцы Павел Кулижников и Руслан Мурашов. Павел Кулижников родился в 1994 году, имеет звание заслуженного мастера спорта России, является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, мировой рекордсмен в беге на 500 метров и 1000 метров. Руслан Мурашов родился в 1992 году. Спортсмену также присвоено звание заслуженного мастера спорта Росси. Конькобежец – трёхкратный призер чемпионатов мира на дистанции 500 метров, победитель чемпионата Европы, призер этапов и финалов Кубка мира.

Напомним, олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

 

 

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