Спортсмены из Мурманской области – в составе сборной страны по санному спорту

По итогам спортивного сезона 31 спортсмен Кандалакшской школы вошёл в состав сборной команды Российской Федерации по санному спорту на 2022/2023 годы.

Среди женщин в основной состав попали заслуженный мастер спорта Екатерина Лаврентьева, мастера спорта Дарья Малеева и Александра Суворова. Среди мужчин теперь представлять регион и страну будут заслуженные мастера спорта Павел Поршнев, Иван Лазарев, мастера спорта международного класса Александр Егоров, Станислав Ковшик, Алексей Мартьянов, Петр Попов, Иван Родин, Юрий Талых, мастера спорта Егор Дорофеев, Кирилл Кравчук, Николай Шульгин, Никита Тарасов, Илья Тарасов, Александр Зырянов и кандидат в мастера спорта Александр Калитов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, участниками сборной среди юниоров и юниорок стали мастера спорта Екатерина Гук, Евгения Фёдорова, Владислав Багдасаров, Александр Башко, Вячеслав Кудрявцев, Алексей Пюнненен, спортсмены первого разряда Диана Милевич, Валерия Мороко, Андрей Аверьянов, Сергей Вавилов, Данил Добрыда, Артём Кирюшкин и Евгений Кудрявцев.

Два наставника спортшколы Кандалакши – Максим Акудович и Андрей Кныр – также вошли в состав сборной страны в качестве старших тренеров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/