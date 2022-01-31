Спортсмены из Мурманской области Павел Кулижников и Руслан Мурашов примут участие в Олимпиаде в Пекине

В состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпиаду в Пекине вошли Павел Кулижников и Руслан Мурашов – воспитанники спортшколы олимпийского резерва Мончегорска и Центра спортивной подготовки Мурманска. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Чибис. В преддверии игр, которые начнутся 4 февраля, глава региона пожелал удачи заполярным спортсменам и команде страны.

«Мы все желаем нашим спортсменам честных соревнований, победы всей сборной! Будем болеть за нашу страну!» – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор рассказал также об успехах спортсменов из Мурманской области на четвертом этапе Кубка мира по Натурбану, проходившем с 28 по 30 января в Италии. Спортсмены кандалакшской школы в составе сборной команды России завоевали три медали: серебряная и бронзовая медали у Екатерины Лаврентьевой, ещё одна бронза – у Павла Поршнева и Ивана Лазарева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436987/#&gid=1&pid=1