Спортсмены из Мурманской области стали призерами Первенства Европы среди юниоров по натурбану

1 февраля в итальянском Яуфентале завершилось Первенство Европы среди юниоров по натурбану. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 стран.

В дисциплине «двухместные сани» команда Владимира Левичева и Вячеслава Кудрявцева из Мурманской области завоевала «бронзу». Среди девушек в пятерку сильнейших вошла северянка Екатерина Гук, занявшая по итогам пятое место.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в десятку лучших также вошли заполярные спортсмены Евгения Федорова – 8 место, Денис Тарасов – 10 место.