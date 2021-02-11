Спортсмены из Мурманской области завоевали «золото» на VI этапе Кубка мира по натурбану

В итальянском Лаасе 10 февраля завершился шестой этап Кубка мира по натурбану. Первое место и золотую медаль в соревнованиях двухместных экипажей завоевали кандалакшские спортсмены Павел Поршнев и Иван Лазарев.

В общем зачёте этапов Кубка мира у команды России бронзовая медаль. В пятёрку сильнейших вошли северяне Александр Егоров и Пётр Попов, занявшие 5-е место. В десятке лучших среди женщин – Екатерина Лаврентьева (6-е место), среди мужчин – Станислав Ковшик (9-е место), Александр Егоров (10-е место). В дисциплине «двухместные сани» шестыми стали Станислав Ковшик и Илья Тарасов.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, с командой работают заслуженные тренеры России Андрей Кныр и Максим Акудович.

Фото с FIL-luge