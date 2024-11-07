Спортсмены из Оленегорска, Ревды, Мончегорска, Кировска и Мурманска стали победителями регионального первенства по настольному теннису

В Коле на базе физкультурно-оздоровительного комплекса провели первенство Мурманской области по настольному теннису. Соревновались мальчики и девочки до 12 лет, юноши и девушки до 14, до 16 лет, юниоры и юниорки до 20 лет.

По итогам соревнований победу одержали Михаил Юдин из Мончегорска, Тимофей Силинский из Ревды, Анна Холод из Оленегорска, а также мурманчане Олеся Шаповалова, Мария Трунова, Лев Вялов и Елисей Шаповалов.

На втором месте Фёдор Свиридович и Тимофей Силинский из Ревды, Карина Пьянкова из Апатитов, Диана Шипакова из Кировска, Елисей Шаповалов, Милана Пименова и Полина Дудакова из Мурманска.

На третьем месте Михаил Широков и Лев Вялов из Мурманска, Кира Шишкина, Анастасия Белоусова и Яна Додонова из Кировска, Тимофей Силинский из Ревды, Екатерина Алексеева и Михаил Кабалин из Мончегорска.

В парном зачёте среди юношей победу одержали Елисей Шаповалов/Илья Глабчастый (Мурманск). «Серебро» завоевали Станислав Капустин/Лев Вялов (Мурманск). Бронзовые призёры – Семён Супоненков/Даниил Савинов (Кировск).

В парном зачёте среди девушек лучшими стали Анна Холод/Диана Шипакова (Оленегорск/Кировск). В призёрах Юлия Кармановская/Яна Додонова (Кировск) и Екатерина Алексеева/Варвара Артемьева (Мончегорск).

В смешанном парном зачёте первыми стали Максим Анохин/Юлия Кармановская (Кировск). На втором месте Семён Супоненков/Яна Додонова (Кировск). На третьем – Даниил Савинов/Диана Шипакова (Кировск).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие региональные соревнования по настольному теннису состоятся 9 ноября. Победителя определят в рамках чемпионата Мурманской области в физкультурно-оздоровительном комплексе Колы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/