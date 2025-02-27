Спортсмены Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту завоевали на всероссийских соревнованиях 5 медалей

В Братске Иркутской области с 24 по 26 февраля состоялись всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеские игры». Среди участников юниоры и юниорки, юноши и девушки в возрасте 12-20 лет. В дисциплине натурбан состязались более 65 саночников из Мурманской, Иркутской и Свердловской областей.

Спортсмены в составе сборной команды Мурманской области завоевали пять медалей, из них одну золотую, две серебряные и две бронзовые.

По результатам соревновательных заездов в спортивной дисциплине натурбан-одноместные сани серебряными призёрами стали Максим Шабанков и Семён Поршнев. Бронзу завоевали Злата Акудович и Диана Милевич.

В дисциплине натурбан-двухместные сани победителями стали Максим Пряников и Артем Прокофьев.

Теперь спортсмены готовятся к выступлениям на первенстве России, которое пройдет в Братске с 27 февраля по 8 марта.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/