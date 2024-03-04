Спортсмены Кандалакшской спортивной школы по санному спорту завоевали на первенстве России пять медалей

Соревнования состоялись на санной ледовой трассе горы Пихтовая в Братске с 28 февраля по 3 марта. В дисциплине натурбан соревновались юниоры и юниорки в возрасте от 18 до 20 лет.

В результате напряжённой борьбы, спортсменам Кандалакшской спортивной школы по санному спорту удалось завоевать пять медалей.

«Золото» соревнований в двухместных санях досталось экипажу Александра Башко и Вячеслава Кудрявцева. Обладателями серебряной медали стали Данил Добрыда и Владислав Багдасаров.

В одноместных санях Александр Башко и Екатерина Гук завоевали «серебро», а Владислав Багдасаров стал бронзовым призёром.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, недавно заполярные саночники завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях «Юношеские игры».

Фото: https://gov-murman.ru