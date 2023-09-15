Спортсмены Кольской АЭС завоевали серебряные награды в открытом Чемпионате России по флаинг диску*

В Санкт-Петербурге с 9 по 11 сентября состоялся открытый Чемпионат России по флаинг диску (алтимат фрисби), который проходил на малой спортивной арене стадиона «Петровский». За победу сражались 20 команд со всей России.

Спортсмены Кольской АЭС выступали в составе команды «Урал» из Екатеринбурга. После группового этапа команда «Урал» заняла первую строчку и вышла в полуфинал. За выход в финал предстояло побороться со сборной университета «ИТМО». В этой игре победу одержала команда «Урал» со счётом 15:13.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в финале спортсмены встретились с Чемпионами России и Европы – командой «RealFive» из Дзержинска. Игра была яркой и бескомпромиссной. С небольшим перевесом 12:10 выиграла команда «RealFive».

«Серебряные медали – достойная награда в этом виде спорта. Я поздравляю наших спортсменов, это лучшее их достижение на открытых Чемпионатах России. Кольская АЭС и Первичная общественная профсоюзная организация работников станции уделяют большое внимание поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта. Все жители Полярных Зорь имеют возможность регулярно тренироваться на лучших спортивных объектах», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

«Очень приятно держать серебряную медаль Чемпионата России. Своим примером мы показываем, что, проживая в городе с населением около 15 тысяч человек, можно добиваться больших результатов. Мы будем продолжать развивать этот вид спорта и стремиться стать чемпионами нашей страны», – прокомментировал капитан команды Кольской АЭС по флаинг диску Иван Холодов.

* - флаинг диск (другое название – летающий диск) признан олимпийским видом спорта – это означает, что все критерии соответствия соблюдены, теперь у фрисби есть возможность получать финансирование от Международного олимпийского комитета. Летающий диск ещё не включён в программу Игр, но заявка на участие в турнире подана.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.