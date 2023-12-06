Спортсмены Мурманской области – призёры первенства СЗФО России по рукопашному бою

Завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек. В числе призёров спортсмены центра «Лапландия».

Соревнования проходили в Пскове с 1 по 4 декабря на базе универсального спортивного комплекса «Олимп».

В них приняли участие 369 спортсменов из Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Мурманской областей.

В состав сборной нашего региона вошли два спортсмена центра «Лапландия» – Артём Сивцев и Александр Хатаян. Ребята проходят обучение у педагога дополнительного образования Диляры Патрикеевой.

Наши спортсмены прекрасно показали себя в борьбе. По итогам соревнований Артём Сивцев занят третье место в возрастной группе юношей 14-15 лет и весовой категории до 41 кг, Александр Хатаян стал третьим в возрастной группе юношей 16-17 лет и весовой категории до 67 кг.

Фото: https://gov-murman.ru