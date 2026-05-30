Спортсмены Мурманской области — в числе лучших на Первенстве России по кикбоксингу

Завершилось Первенство России по кикбоксингу в ринговых дисциплинах, которое проходило в Одинцово, на площадке парк‑отеля «Покровское». Этот масштабный турнир собрал более 3000 участников со всей России.

Как отмечает Федерации кикбоксинга Мурманской области, конкуренция была очень высокой, но спортсмены нашего региона проявили все свои лучшие качества и не просто показали красивую борьбу, а завоевали медали.

Например, Кира Петрова — талантливая спортсменка из Мончегорска. заняла 2‑е место в дисциплине «лоу‑кик» в составе спортивного клуба «ЯРО».

Призёрами также стали: Митяев Максим — 2‑е место (К‑1), КСШОР; Никитин Матвей — 2‑е место (фулл‑контакт), КСШОР; Кандаурова Елизавета — 3‑е место (лоу‑кик), КСШОР / СК «Медведь»; Еремеева Ангела — 3‑е место (лоу‑кик), КСШОР / СК «Медведь».

Впереди спортсменов ждёт Первенство России по кикбоксингу в татами‑дисциплинах.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/542880/#&gid=1&pid=3

 

