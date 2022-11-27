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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.22 12:00

Спортсмены Мурманской области – в числе лучших на всероссийских и международных соревнованиях

В Санкт-Петербурге прошёл второй этап Кубка России по конькобежному спорту. Среди 140 сильнейших спортсменов страны конькобежец из Оленегорска Дмитрий Зыкин занял 2-е место. Дмитрий является мастером спорта России и входит в основной состав сборной.

Марк Микитюк установил новый рекорд России в приседаниях со штангой на международном турнире по пауэрлифтингу «Содружество нации» в Туле. Заполярный спортсмен стал серебряным призёром абсолютного зачёта. В сумме сборная Мурманской области по пауэрлифтингу завоевала 1 золотую, 6 серебряных и 1 бронзовую медали.

Егор Депцов и Михаил Шелякин заняли первые места на чемпионате СЗФО по спортивной борьбе. Рахид Насирзаде и Святослав Минасян стали серебряными призёрами, а Руслан Мамедов – бронзовым. Спортсмены являются воспитанниками Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва.

Как сообщает региональное Министерство спорта, сборная Мурманской области «СеверБаскет» провела второй тур Северо-Западной баскетбольной лиги. Всего было сыграно четыре игры, из них две победы и два поражения.

«Во втором туре была задача задействовать в играх всех 13 игроков и дать проявить себя молодому поколению, с чем они справились на все 100%. По итогам мы провели отбор 12 лучших для участия на данном этапе чемпионата России», – отметил главный тренер команды Дмитрий Загнойко. Далее у «СеверБаскет» – игры на чемпионате России, которые пройдут с 14 по 20 декабря в Пензенской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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