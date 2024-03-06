Мурманская область. Арктика (16+)06.03.24 11:05
Спортсмены Мурманской области везут домой медали первенства России по универсальному бою
3 марта в столице Кабардино-Балкарской Республики – Нальчике завершилось Первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет.
Более 500 спортсменов из 40 регионов страны в течение четырёх дней боролись за звания лучших. Мурманскую область на первенстве представляли члены спортивной сборной команды Мурманской области
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, Иван Рыжук, Андрей Коробицын и Светлана Смирнова, тренирующиеся под руководством Ивана Мазяркина и Дмитрия Федяя.
Светлана Смирнова и Андрей Коробицын стали бронзовыми призерами первенства России по универсальному бою. Ещё одну бронзовую медаль Светлана Смирнова завоевала в дисциплине «лайт».
Фото: https://gov-murman.ru
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