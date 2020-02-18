Спортсмены Мурманской области вошли в число победителей первенства России по сноуборду в дисциплине биг-эйр

17 февраля в Красноярске на базе спортивного кластера «Сопка» стартовало первенство России по сноуборду. В первый день были разыграны медали в дисциплине биг-эйр (ВА).

Наш регион представляют пять спортсменов Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. Четверо из них прошли в финальную часть соревнований.

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, победителем первого соревновательного дня стал Никита Абозовик, третье место завоевал Константин Мостовой, четвертое место у Егора Шмурикова, восьмое занял Александр Бельснер.

19 февраля соревнования продолжатся в дисциплине слоупстайл.