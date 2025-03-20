Спортсмены Мурманской области завоевали 13 золотых медалей на чемпионате и первенстве Северо-Запада по ММА

В Мурманске состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанным боевым единоборствам (ММА). В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из девяти регионов Северо-Запада - Мурманской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской области, а также из республик Карелия и Коми.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, перед соревновательными днями на площадке мурманского легкоатлетического манежа был организован мастер-класс для юных бойцов ММА, который провёл выдающийся спортсмен, чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон. Участники соревнований получили бесценный опыт, а также смогли отточить навыки борьбы и технику движений. На следующий день перед стартом чемпионата и первенства Северо-Запада Джефф Монсон провёл автограф-сессию, где любой желающий мог поприветствовать почётного гостя и сфотографироваться с ним.

В чемпионате СЗФО было разыграно восемь комплектов медалей. Золотые награды в своих весовых категориях завоевали Иван Веретенников (Псковская область), Матвей Каштанов (Вологодская область), Магомед Магомедов (Мурманская область), Алексей Булыгин (Архангельская область), Руслан Мартынюк (Архангельская область), Алексей Тимошенков (Калининградская область), Нодар Беридзе (Вологодская область) и Максим Костылев (Вологодская область).

Отличные результаты продемонстрировали бойцы из Мурманской области в рамках первенства Северо-Запада, на котором заполярные спортсмены завоевали 12 золотых медалей. Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Салим Гусейнов, Егор Шпак, Никита Аксёнов, Даниил Балан, Джамал Исмаилов, Феликс Саакян, Кирилл Алексеев, Искандер Исмаилов, Ратмир Покровский, Дмитрий Шабанов, Тимофей Дятлов и Руслан Мамедов.

Помимо спортсменов из Мурманской области «золото» первенства СЗФО завоевали Дмитрий Малыгин (Вологодская область), Данила Никулин (Псковская область), Максим Ширинов (Псковская область), Данил Чащин (Архангельская область), Матвей Морсков (Калининградская область), Константин Васильев (Псковская область), Святослав Белолапов (Республика Карелия), Кирилл Албуков (Калининградская область), Дмитрий Попов (Архангельская область), Рихад Джафаров (Республика Карелия), Артур Карагазян (Калининградская область), Артём Стрелков (Псковская область), Матвей Виноградов (Республика Карелия), Прохор Низовцев (Вологодская область), Валерий Гамаев (Калининградская область), Антон Богомолов (Калининградская область), Александр Степанов (Псковская область), Никита Мосолов (Псковская область), Владимир Дмитриев (Псковская область), Тимофей Матюхин (Калининградская область) и Иван Соломатов (Вологодская область).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/