Спортсмены Мурманской области завоевали 23 медали на первенстве России по универсальному бою

В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялось первенство России по универсальному бою. Данное мероприятие проводилось в регионе второй раз. В этом году к участию заявились более 400 спортсменов из 33 регионов страны. Мурманскую область представляли более 80 участников.

Сильнейших определяли в дисциплинах «лайт-весовая категория» и «весовая категория» среди юношей и девушек в возрасте 12-13, 14-15 лет.

Спортсмены Мурманской области показали на соревнованиях высокий уровень подготовки и добавили в копилку региона 23 медали, из которых пять золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых.

В дисциплине «лайт-весовая категория» золотые медали завоевали Феликс Саакян, Варвара Гусак, Георгий Каплун. Серебряными призёрами стали Ратмир Покровский, Андрей Кожичев, Игорь Бугреев. Бронзовыми – Марк Бобров, Расул Чупанов, Максим Галкин, Тимофей Иванов, Платон Титов. В общекомандном зачёте Мурманская область заняла второе место в возрастной группе 14-15 лет и третье место в возрастной группе 12-13 лет.

В классической версии победу одержали Варвара Гусак и Максим Одегов. На втором месте Денис Макаров, Феликс Саакян, Евникия Громович. На третьем месте Артем Краснов, Иван Шпунтов, Милана Гратте, Ирина Михайлиди, Тимур Пантеев, Тимур Аглиуллин и Расул Чупанов. В общекомандном зачёте в возрастной группе 14-15 лет Мурманская область разделила первое место с Саратовской областью по равному количеству баллов за победы спортсменов.

Тренируют спортсменов: Иван Мазяркин, Алексей Покровский, Александр Хлебопашенко, Александр Кадников, Леонид Локтионов, Илья Облезин, Дмитрий Гуляев, Роман Ткачук.

