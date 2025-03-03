Спортсмены Мурманской области завоевали две «бронзы» на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту
На трассах Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу завершились Всероссийские соревнования на приз Бориса Кузнецова. В них приняли участие почти 200 сильнейших спортсменов из 23 регионов России.
Медали разыгрывали среди девушек и юношей в возрасте 14-15 лет в дисциплинах слалом-гигант, слалом и в командных соревнованиях.
Спортсмены Мурманской области добавили в копилку региона две медали. Слалом принёс бронзовую медаль Ивану Зиновьеву. В слаломе-гиганте «бронзу» завоевал Максим Березкин.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, Борис Владимирович Кузнецов – дважды призер первенства СССР по горнолыжному спорту, победитель первенства Советского Союза по горнолыжному двоеборью, призер всесоюзных соревнований горнолыжников. Он тренировал сборную СССР на первенстве мира в Австрии, работал старшим тренером в детской спортивной школе при группкоме комбината «Апатит», был тренером молодежной сборной СССР.
Следующие старты спортсменов горнолыжного спорта пройдут в рамках первенства России. Соревнования проведут на трассах Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу с 4 по 9 марта. Участникам предстоит состязаться в дисциплинах слалом-гигант, слалом, параллельный слалом и в командных соревнованиях.
Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».
Фото (Кировская СШОР по горнолыжному спорту и фристайлу): https://gov-murman.ru/info/news/