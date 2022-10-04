Спортсмены Мурманской областной спортивной школы – победители и призёры Всероссийских соревнований по вольной борьбе

В Кондопоге с 30 сентября по 2 октября состоялись Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет «Памяти Героя Советского Союза А. Пашкова».

Мурманскую область представили воспитанницы Мурманской областной школы олимпийского резерва.

По итогам соревнований первое место заняли Петронела Речан, Ярослава Яковлева, Ирина Самбурских, Алена Шкуратова и Анастасия Боброва. Серебряными призёрами стали Валерия Ященко, Евгения Сарычева, Амелия Иванова и Регина Кирейчук. Бронза – у Анастасии Соловьёвой. Тренер заполярных чемпионок – Игорь Шкуратов.

Фото: https://gov-murman.ru