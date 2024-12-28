Спортсмены сборной Мурманской области успешно выступили на международных соревнованиях по пауэрлифтингу

В Туле завершились международные соревнования по пауэрлифтингу «Содружество наций». Спортсмены сборной Мурманской области достойно представили регион.

Всего участие в соревнованиях приняли 473 атлета из 67 регионов России, семи стран.

Заполярный спортсмен Олег Рыбка завоевал золотую медаль в дисциплине «троеборье» и стал первым в абсолютном зачёте. В командном зачёте Олег взял «серебро». Александру Гороховскому также дисциплина «троеборье» принесла золотую медаль, в абсолютном зачёте Александр на 2-ом месте. Тренирует талантливых спортсменов Андрей Родичев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, Ирина Елизарова стала золотой медалисткой в дисциплине «троеборье», а также завоевала «серебро» в дисциплинах «жим» и «жим классический». Тренер у Ирины – Дмитрий Спирин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/