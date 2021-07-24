Спортсмены Северного флота, ЦСКА и юнармейцы записали видеоприветствие российским олимпийцам

В преддверии Дня ВМФ России военнослужащие Северного флота и североморские юнармейцы - воспитанники спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА записали обращение для российских спортсменов - участников летней олимпиады в Токио.

Слова поддержки и пожелания спортивных побед высказали мастер спорта международного класса по морскому многоборью старший мичман Владимир Ваганов и юные боксёры, обладатели третьего юношеского разряда Кира Агафонова и Никита Антонов. В завершении обращения военнослужащие и юнармейцы хором исполнили припев знаменитой песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Герои спорта».

Как сообщает пресс-служба СФ, запись была сделана на борту флагманского корабля Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». Видеоролик передан российским атлетам через руководство Центрального спортивного клуба армии.