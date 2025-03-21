«СпортТрек» возвращается: новый сезон спортивных и образовательных возможностей для жителей Мурманской области

Стартовала регистрация на второй сезон проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Мурманской области получат возможность участвовать в конкурсе для тренеров, а также в спортивных и образовательных мероприятиях.

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках.

«В прошлом году проект «СпортТрек» уже нашёл отклик у тысяч человек, но для нас важно вовлечь как можно больше граждан в проекты, направленные на поддержание здоровья. Откликаясь на актуальные запросы выпускников платформы, мы создали конкурс тренеров. Уверен, что в этом году проект выйдет на новый уровень», – прокомментировал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Конкурс для тренеров – станет основным направлением и акцентом сезона. Он будет состоять из двух треков: для профессиональных тренеров и для тренеров-любителей. После регистрации участники смогут пройти небольшой опрос, по результатам которого им будет доступен один из треков для участия. Далее конкурсантам необходимо будет пройти дистанционную оценку навыков и компетенций, по результатам которой сильнейшие получат возможность пройти обучение по программе ДПО.

По результатам обучения участники получат приглашение на финальное мероприятие проекта в ноябре, где пройдут встречи с именитыми гостями из сферы спортивной индустрии, а также состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 апреля 2025 года.

Спортивные активности – трек для тех, кто хочет стать частью профильного сообщества, регулярно заниматься спортом. Он продолжит вовлекать граждан в массовый спорт. Участники смогут отслеживать физическую активность с помощью шагомера в приложении «Россия – страна возможностей». Кроме того, проект будет оказывать поддержку любительскому спорту.

Образовательный блок «СпортТрека» предоставит участникам доступ к обучающим курсам от партнеров проекта, подкастам и интервью с представителями спортивной индустрии и видео-урокам с тренировками.

От Мурманской области в прошлом сезоне проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 115 жителей. В этом году присоединиться к проекту «СпортТрек» может любой житель Мурманской области. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте sport.rsv.ru и выбрать один или несколько треков для участия.

Первый сезон проекта «СпортТрек» был запущен в октябре 2024 года и включал в себя несколько треков, доступных для участников. За несколько месяцев к проекту присоединилось более 20 000 человек. Из них около 2000 приняли участие в конкурсе «Сбор лучших практик ФКиС», где к итоговой оценке было допущено почти 180 практик по пяти направлениям. Образовательным блоком воспользовались свыше 5 000 участников, а самым популярным треком стал мониторинг физической активности, в котором приняли участие более 12 тысяч человек.

Проект «СпортТрек» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» работает уже 6 лет, и за это время участниками ее проектов стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах, олимпиадах и образовательных программах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз, пройти перспективную стажировку, продвинуться по карьерной лестнице и найти работу мечты, получить медиаподдержку, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство и развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов – от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда войти.

В рамках деятельности президентской платформы «Россия – страна возможностей» создана – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

На базе ведущих вузов страны президентская платформа «Россия – страна возможностей» развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, теперь могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Офисы платформы «Россия – страна возможностей» работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

Пресс-секретарь проекта «СпортТрек» АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Ермакова +7 (916) 343-45-33 irina.ermakova@rsv.ru

Руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Елена Барсегова +7 (926) 189-10-11 elena.barsegova@rsv.ru

Фото (АНО «Россия – страна возможностей»): https://gov-murman.ru/info/news/