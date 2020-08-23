Справиться с пандемией коронавирусной инфекции удастся менее чем за два года

Такой прогноз дал гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Габреисус. Глава ВОЗ заявил об этом на брифинге в Женеве.

Он сравнил нынешнюю пандемию SARS-CoV-2 с пандемией «испанки», когда с 1918 по 1920 годы, по разным оценкам, от нового типа гриппа умерли от 50 до 100 миллионов человек.

«У нас есть уязвимости, связанные с глобализацией, большей интенсивностью связей людей, но есть и преимущества, заключающиеся в лучших технологиях. Поэтому мы надеемся покончить с нынешней пандемией менее чем за два года», - приводит «РГ» слова главы ВОЗ.

https://rg.ru/2020/08/22/voz-dala-prognoz-kogda-zavershitsia-pandemiia-koronavirusa.html