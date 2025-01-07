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Мурманская область. Арктика (16+)07.01.25 12:00

Спрогнозирована стоимость доллара в январе и до конца 2025 года

В январе курс доллара вернётся в район 100–105 рублей, средний курс на 2025 год — 105,5 рубля, поделился своим прогнозом управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы «ПСБ» Денис Попов в комментарии для Банки.ру.

Ситуация на валютном рынке, по словам Попова, стабилизировалась под влиянием мер Центрального Банка, сезонного роста внешнеторгового профицита и некоторого снижения геополитического давления на каналы поступления валют на внутренний рынок. Тем не менее, как обратил внимание аналитик, курсовая волатильность остаётся повышенной.

«В январе 2025 года ожидаем возврата курса в район 100–105 рублей за доллар. В первые рабочие дни нового года существенно снизятся ежедневные продажи валюты Банком России (с 9 по 14 января — с 8,4 млрд до 3,4 млрд рублей). Кроме того, в первой половине января избыточная рублевая ликвидность остаётся повышенной, а экспортёры вернутся с продажами валюты лишь во второй декаде месяца», — объяснил Денис Попов.

С другой стороны, по его словам, ввиду ожиданий позитивных геополитических новостей настроения на рынке скорее будут оптимистичные, что, вероятно, ограничит давление на рубль и может вернуть курс к нижней границе указанного диапазона к концу января.

«В 2025 году не ожидаем существенного ухудшения позиций рубля. Средний курс прогнозируем в районе 105,5 рубля за доллар. Возможные обострения геополитических рисков в 2025 году, с постепенной адаптацией к ним, могут приводить к локальным колебаниям курса рубля. Наш прогнозный ориентир на конец 2025 года: 107,7 рубля за доллар», — заключил Попов.

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