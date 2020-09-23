Спрос будет жёсткий – Андрей Чибис

Работы по строительству и капитальному ремонту порядка 80% объектов в регионе выполняются в срок и не вызывают нареканий. Об этом сегодня на заседании штаба по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов, государственных, региональных и муниципальных программ заявил губернатор Андрей Чибис.

«С началом осени количество дней для строительства и ремонта резко сокращается. И пандемия определённым образом сказалась на реализации проектов в весенние месяцы. Тем не менее, наша задача – максимально использовать все возможности для завершения всех запланированных объектов в установленные сроки. Порядка 80% из них не вызывают никаких сомнений и рисков. По тем объектам, где есть проблемы, нужно точечно, при необходимости вручную, пройтись и разобраться, какие дополнительные решения необходимы и обеспечить строительство в срок и надлежащего качества. Спрос будет жёсткий», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона добавил, что при определении финансирования объектов на 2021 год будут учитываться результаты работ в этом году. По словам губернатора, денежные средства не выделят или сократят тем муниципалитетам и заказчикам, которые не смогут организовать работу по надлежащему выполнению своих обязательств.

«Мы знаем, что по тем объектам, которые имеют набор рисков, во многом вина не подрядчика, а в том числе, заказчика. Еще раз обращаю внимание, что контролировать, разбираться, принимать решения, необходимо не к моменту завершения работ, а с самого начала реализации проекта. Деньги давать будем туда, где понимаем, что на местах эта работа будет выполнена», – подчеркнул глава региона.

Как сообщил заместитель губернатора – министр строительства Владислав Сандурский, на сегодняшний день на территории Мурманской области в рамках госпрограмм в разных стадиях реализуется 104 объекта. Из них 76 идут в графике, 28 – с незначительными отставаниями.

В регионе уже обеспечен ввод или завершение капитального ремонта и начато функционирование 12 объектов, из которых 7 образовательных учреждений, 2 организации спорта и 1 здравоохранения. При этом предстоит работа по завершению и вводу в эксплуатацию 41 объекта капитального строительства.