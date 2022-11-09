Спрос на бухгалтеров в Мурманской области вырос на 11%
Как сообщает hh.ru, в Мурманской области количество вакансий для бухгалтеров увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет более 250 рабочих предложений.
Чаще всего работодатели размещают вакансии для бухгалтеров в Мурманске (87% вакансий), Североморске, Апатитах (по 3% вакансий), а также в городе Кола (2% вакансий).
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для бухгалтеров в Мурманской области составляет около 50000₽, что на 4500₽ больше, чем предлагаемая зарплата в прошлом году.
Уровень конкуренции в Мурманской области среди бухгалтеров на данный момент составляет почти 5 человек на место, что является нормой по рынку труда.
Соискатели в свою очередь стали активнее выходить на рынок труда в бухгалтерской сфере. Количество опубликованных резюме выросло на 10% по сравнению с прошлым месяцем и на данный момент составляет порядка 700 резюме.
Вакансии для бухгалтеров, Мурманская область:
- Главный бухгалтер, до 175 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/71682382;
- Заместитель главного бухгалтера, от 80 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/71688459;
- Главный бухгалтер, от 120 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/70850206;
- Бухгалтер, до 72 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71664767;
- Главный бухгалтер, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71170452.