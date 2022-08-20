Спрос на электронную ипотеку возвращается

Уже на протяжении 2-х лет Управление Росреестра по Мурманской области совместно с банками региона реализуют услугу по подаче документов и регистрации ипотечных сделок в электронном виде. Главные плюсы сервиса - экономия времени и денег - делают его всё более популярным среди покупателей недвижимости.

Для получателя услуги всегда важны комфорт, удобство, скорость исполнения. Ещё не так давно на покупку недвижимого имущества уходило немало времени и денег: приобретение жилья ведь предполагает дальнейшую регистрацию сделки в Росреестре, при этом необходимо приехать в многофункциональный центр, получить талон, отстоять очередь, предоставить документы. Если какой-либо справки не хватит, процедуру придется начинать сначала. Даже если процедуру подбора и проверки квадратных метров доверить профессионалу-риелтору, непосредственно процедура получения ипотечного кредита, оформления договора купли-продажи занимала, как правило, примерно месяц.

А ведь многие северяне приобретают недвижимость в более теплых регионах, и в большинстве случаев используют ипотечные кредиты.

«Сегодня, даже если приобретаемое жильё находится в другом городе или регионе, покупатель не тратит время на поездку для заключения сделки. И посещать МФЦ, чтобы сдать документы на регистрацию, тоже не требуется: пришёл в банк, оформил ипотеку и здесь же подал заявление на регистрацию сделки. Остальное сделает банк, - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова. - Покупатель экономит не только средства на поездку в другой город, но и на госпошлину тратит меньше денег: при электронной регистрации сумма на 30 процентов меньше, чем при подаче документов в бумажном виде, то есть госпошлина не две тысячи, а 1400 рублей».

Весомым плюсом электронной ипотеки является скорость оформления сделки. В большинстве случаев государственная регистрация ипотеки по документам, представленным в электронной форме, проходит в течение 24 часов с момента поступления документов в Росреестр. В Мурманской области в июле 2022 года таким образом было зарегистрировано 90,3% процентов электронных ипотек.

Ещё одно преимущество электронной подачи документов - возможность отследить статус рассмотрения заявления. О том, что документы приняты, но регистрация приостановлена, прекращена или в ее проведении было отказано, Росреестр незамедлительно уведомит заявителя по электронной почте, а при положительном решении сразу после регистрации заявителю на указанную им электронную почту придет цифровая выписка из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющая факт регистрации.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, статистика показывает, что после весеннего затишья на рынке жилой недвижимости, всё больше мурманчан стремится воспользоваться этой электронной услугой. Если в апреле-мае текущего года доля электронных ипотек составляла около 31%, то в июне объём таких сделок вырос до 49%, а уже в июле более 58% всех заявлений на регистрацию ипотеки было подано в управление Росреестра по Мурманской области в электронном виде.