Спрос на фармацевтов в Мурманской области за год вырос на 68%

В мае отмечается День фармацевта. Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии фармацевтов-провизоров в России и выяснили, какую заработную плату им предлагают.

В мае отмечается День фармацевта. Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии фармацевтов-провизоров в России и выяснили, какую заработную плату им предлагают.

За первые 4 месяца 2025 года в России было открыто 17,2 вакансии для фармацевтов-провизоров. Наибольшее количество таких вакансий сосредоточено в Москве – почти 3 тысячи, или 17% от общего числа. По этому показателю практически не уступает столице Московская область (10%). Гораздо реже в этом году искали фармацевтов в республиках Дагестан, Алтай, Хакасия и Астраханской области - по 0,2%.

В Мурманской области с начала года размещено порядка 250 вакансий для фармацевтов, что на 68% больше, чем в 2024 году.

Медианная предлагаемая зарплата фармацевтов-провизоров в целом по России в январе–апреле 2025 года составила 68100 рублей. Это на 6500 рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь мурманским фармацевтам в среднем сейчас готовы платить 85000 рублей. В регионе за последний год предлагаемый доход в вакансиях для фармацевтов вырос на 42% (с 60 тысяч). Максимальные зарплаты для местных фармацевтов сейчас достигают 107100 рублей.

Больше всего денег таким специалистам готовы платить в Ямало-Ненецком АО (98500 рублей), в Москве (91300), в Московской области (87000), в Мурманской области (85000 рублей), в Хабаровском крае (80000) и в Санкт-Петербурге (71300 рублей) (наглядно на диаграмме).

При этом фармацевты остаются одними из самых дефицитных медицинских специалистов. Так, в среднем по РФ на одну вакансию фармацевта сейчас претендуют порядка 1,8 активных резюме (за год уровень конкуренции в этой профессии в целом по стране вырос лишь на 0,5 пункта). В Мурманской области дефицит фармацевтов тоже ярко выражен: лишь 1,1 активных соискателей на одно рабочее место. Для сравнения: здоровый баланс для рынка труда – не менее 5-8 резюме от соискателей на одно рабочее место.

«Наиболее тяжёлая ситуация с фармацевтами в стране сейчас сложилась в Еврейской АО, Ленобласти, Магадане, Коми, Костромской, Архангельской и Владимирской областях – в этих регионах на одно рабочее место фармацевта приходится менее 1 активных резюме от кандидатов. Это очень сложная ситуация, когда работодателям очень сложно закрыть вакансию и рабочее место пустоват месяцами», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.