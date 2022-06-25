Спрос на флотских работников к лету вырос на 136%. Каких специалистов ищут компании и сколько им готовы платить - в обзоре hh.ru

День моряка - праздник работников морского и речного транспорта, задействованных в самых разных сферах. Этот профессиональный день отмечают во всем мире ежегодно 25 июня. С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 1700 различных вакансий, связанных с флотом и морским и речным транспортом, перевозками и т. п. Это на 14% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Кроме того, к началу летнего сезона спрос на флотских работников вырос в целом по стране на 136% по сравнению с прошлогодними показателями.

День моряка - праздник работников морского и речного транспорта, задействованных в самых разных сферах. Этот профессиональный день отмечают во всем мире ежегодно 25 июня.

С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 1700 различных вакансий, связанных с флотом и морским и речным транспортом, перевозками и т. п. Это на 14% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Кроме того, к началу летнего сезона спрос на флотских работников вырос в целом по стране на 136% по сравнению с прошлогодними показателями.

Больше всего вакансий для работников речного и морского флота с начала года разместили работодатели из Мурманской области (26%), Татарстана (10%), Москвы (7%), Приморского края и Петербурга (по 6% в каждом регионе). Также испытывают спрос в новых работниках компании из Иркутской области (4%). Работодатели из Карелии разместили 3% вакансий от всего объема по стране. Также в топ по спросу на флотских работников входят работодатели из Ленинградской и Псковской областей (по 2%) (наглядно на диаграмме).

Наиболее востребованными в данной отрасли являются матросы (32% вакансий от всего объема по стране). Достаточно часто работодатели ищут судовых механиков (16%), требуются судоводители (14%), специалисты по организации морских перевозок (7%), помощники капитанов (6%) и мотористы (3%).

Между тем работать в флотском и речном секторе могут и другие специалисты. Так, в Краснодаре и в Воронеже ищут официантов для работы на море. В Новороссийске нужен специалист отдела технической эксплуатации флота, а в Петрозаводске ещё более редкий кадр - специалист по установке систем контроля флота. В Москве ищут стюарда на пассажирский морской транспорт, а в Казани повара на речной флот и диспетчера. Достаточно востребованы специалисты по морским перевозкам и фрахтовые брокеры.

Как правило, вышеперечисленных специалистов ищут организации из госсектора (44% вакансий с начала года), а также транспортные компании (14%), работодатели из добывающей отрасли (4%), нефтегазовые компании (3%). Интересно, что данные работодатели, как правило, более лояльны к начинающим специалистам: больше половины вакансий (55%) доступны для кандидатов без опыта, её 18% для специалистов с опытом от 1 года до 3 лет.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для флотских работников по России достигает 60 тысяч рублей. Соискатели также могут найти и более высокую зарплату: в каждой пятой вакансии (22%) зарплата указана в диапазоне от 120 до 200 тысяч рублей. При этом подобную высокую зарплату можно найти как в вакансиях для руководящего состава, так и для рабочих и линейных специалистов.

В частности, до 120 тысяч рублей может заработать судоводитель-механик в Новосибирске. До 220 тысяч рублей готовы заплатить матросу на рыбопромысловом судне в Находке или в Петропавловске-Камчатском. Матросу первого класса в Мурманске работодатели готовы платить 100 тысяч рублей. А менеджеру по логистике в сфере морских перевозок в Петербурге заплатят до 120 тысяч.

Одни из самых высоких зарплат для руководящего состава предлагают зафиксированы для: