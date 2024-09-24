Спрос на хирургов вырос в СЗФО на 68%

При этом в СЗФО есть три региона, где предлагаемая зарплата, наоборот, упала: Новгородская, Мурманская области и Коми. Чаще всего это касается именно вакансий от частных лечебных заведений.

В преддверии Международного дня хирурга, который отмечают в конце сентября, аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменилась потребность в этих профессионалах, и сколько этим врачам готовы платить.

Потребность в хирургах в целом по стране год к году выросла на 21%: в период с января по начало сентября было открыто свыше 14,6 тысячи вакансий для врачей этой специализации. Впрочем, есть регионы, которые опережают общероссийскую динамику. Так в 2,6 раза увеличилось число вакансий в Вологодской области, в 2,4 раза – в Ленинградской области и в 2,3 раза – в Ярославской области.

В целом по СЗФО работодатели искали более 2 тысяч хирургов с начала года, увеличив тем самым спрос на этих специалистов на 68% за год. В Петербурге востребованность в хирургах год к году тоже есть: +23% новых рабочих мест. Важно отметить, что в Карелии и Псковской области, наоборот, зафиксировано сокращение спроса на хирургов (наглядно на диаграмме).

По числу вакансий для хирургов в лидерах остаётся Москва, на которую приходится 17% всех предложений о работе для этой специализации врачей. Далее идут Санкт-Петербург (8% вакансий), Московская область (5%), Краснодарский край и Новосибирская область (по 4% каждый регион). Замыкает пятерку Самарская, Свердловская области и Республика Татарстан (по 3% вакансий хирургов в каждом регионе).

Подавляющее большинство (48%) резюме в августе-начале сентября 2024 года было открыто в Москве. Ещё 15% резюме принадлежат жителям Санкт-Петербурга, 6% - Московской области, по 2% приходится на Краснодарский край, Республику Татарстан, Новосибирскую, Свердловскую и Самарскую области. Всего по стране в августе-начале сентября 2024 года было опубликовано 18,6 тыс. резюме соискателей, имеющих опыт работы в хирургии. 61% принадлежит женщинам-соискательницам, 39% - мужчинам-соискателям.

Частные и государственные клиники в борьбе за ценные кадры идут на повышение затрат на ФОТ. Средняя предлагаемая зарплата у хирургов в целом по стране выросла на 15% и в январе-начале сентября составила 89800 рублей. Больше всего готовы платить этим медицинским работникам в Амурской области, где средний предлагаемый заработок составляет 155000 рублей. На втором месте Кировская и Ярославская области (по 140000 рублей в каждом регионе), на третьем – Камчатский край (120000 рублей).

По динамике роста зарплат в лидерах Пермский край, где год к году хирургам стали платить на 85% больше (111200 рублей). Далее с одинаковой динамикой в 75% идут Кировская и Ярославская области (по 140000 рублей в каждом регионе). Замыкает ТОП-3 Вологодская область, где хирургам стали предлагать зарплату на 70% больше, чем год назад (118900 рублей).

В регионах СЗФО средняя зарплата хирурга составляет 83,2 тысячи рублей, что на 8,9 тысячи больше, чем в 2023-ем. Кроме активного роста зарплат для хирургов в Вологодской области, также в СЗФО сильно выросла зарплата вакансиях для хирургов у работодателей из Архангельской области (+21 тысяча рублей - до 91,9 тысячи), Калининградкой области (+17,9 тысячи - до 62,9 тысячи) и Петербурга (+9,2 тысячи - до 91,6 тысячи). При этом в СЗФО есть три региона, где предлагаемая зарплата, наоборот, упала: Новгородская, Мурманская области и Коми. Чаще всего это касается именно вакансий от частных лечебных заведений.

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях для хирургов, СЗФО: