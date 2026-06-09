Очередное заседание Мурманской областной Думы начнётся 16 июняКаждый восьмой работающий россиянин возьмёт отпуск или отгулы к выходным на День России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.06.26 17:00

Спрос на кредитные карты невелик, а привлекать новых клиентов становится всё труднее

За четыре месяца 2026 года российские банки выдали 4,8 млн новых кредиток - это значит, что новая карта в это время выпускалась каждые две секунды, подсчитали журналисты «Известий», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом число держателей «пластика» приближается к 30 млн россиян, что свидетельствует о высокой насыщенности рынка.

Кредитками сегодня владеет подавляющее большинство экономически активного населения, утверждает директор по маркетингу УК «Гамма Групп» Андрей Суриков. Финансовые организации, по его словам, это понимают: если раньше приоритетом для них были охват и доля рынка, то теперь фокус сместился на удержание действующих клиентов.

Банки уже собрали практически всех платёжеспособных заёмщиков, считает экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. Новые выдачи сейчас идут либо за счёт переманивания клиентов у конкурентов, либо за счёт повторных выдач тем же людям, отметила она.

Спрос на кредитные карты сейчас невелик, а привлекать новых клиентов становится всё труднее, пояснил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. Ставки по «пластику» всё еще превышают 50%, что само по себе ограничивает интерес к продукту.

Также в РФ действуют ограничения ЦБ на выдачи кредитов заёмщикам, которые направляют на их погашение более половины дохода. Долговая нагрузка определяется с учётом всех обязательств клиента - учитываются лимиты по открытым кредиткам, даже если человек ими не пользуется. Поэтому людям с большими долгами становится сложнее получить новую карту, а многие клиенты могут закрывать их, чтобы повысить шансы на одобрение более крупной ссуды.

Привлечение новых заёмщиков обходится всё дороже, поэтому отдельные игроки рынка начали смещать фокус с роста числа клиентов на их удержание. Это уже приводит к улучшению условий по «пластику», хотя ставки всё еще остаются высокими.

Дальнейший рост рынка возможен, только если ключевая ставка ЦБ РФ опустится ниже 10%, заключили в «Эксперт РА».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)19:30«Весури». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на кредитные карты невелик, а привлекать новых клиентов становится всё труднее-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 2,5 рубля, доллар потерял 1,53 рубля-PRO Энергетику (18+)Все издержки ложатся на конечного потребителя: для повышения энергоэффективности предприятий необходим комплексный подход и экономические стимулы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять