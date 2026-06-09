Спрос на кредитные карты невелик, а привлекать новых клиентов становится всё труднее

За четыре месяца 2026 года российские банки выдали 4,8 млн новых кредиток - это значит, что новая карта в это время выпускалась каждые две секунды, подсчитали журналисты «Известий», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом число держателей «пластика» приближается к 30 млн россиян, что свидетельствует о высокой насыщенности рынка.

Кредитками сегодня владеет подавляющее большинство экономически активного населения, утверждает директор по маркетингу УК «Гамма Групп» Андрей Суриков. Финансовые организации, по его словам, это понимают: если раньше приоритетом для них были охват и доля рынка, то теперь фокус сместился на удержание действующих клиентов.

Банки уже собрали практически всех платёжеспособных заёмщиков, считает экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. Новые выдачи сейчас идут либо за счёт переманивания клиентов у конкурентов, либо за счёт повторных выдач тем же людям, отметила она.

Спрос на кредитные карты сейчас невелик, а привлекать новых клиентов становится всё труднее, пояснил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. Ставки по «пластику» всё еще превышают 50%, что само по себе ограничивает интерес к продукту.

Также в РФ действуют ограничения ЦБ на выдачи кредитов заёмщикам, которые направляют на их погашение более половины дохода. Долговая нагрузка определяется с учётом всех обязательств клиента - учитываются лимиты по открытым кредиткам, даже если человек ими не пользуется. Поэтому людям с большими долгами становится сложнее получить новую карту, а многие клиенты могут закрывать их, чтобы повысить шансы на одобрение более крупной ссуды.

Привлечение новых заёмщиков обходится всё дороже, поэтому отдельные игроки рынка начали смещать фокус с роста числа клиентов на их удержание. Это уже приводит к улучшению условий по «пластику», хотя ставки всё еще остаются высокими.

Дальнейший рост рынка возможен, только если ключевая ставка ЦБ РФ опустится ниже 10%, заключили в «Эксперт РА».