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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.24 12:00

Спрос на курьеров в Мурманской области за год вырос на 45%, а зарплаты – на 20%

В Мурманской области средний доход курьера по итогам за 2024 год достиг 119,7 тысячи, что на 20% больше, чем в 2023, а также на 60% больше, чем в 2022.

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года на рынке труда и выяснили, насколько вырос спрос и зарплата курьеров, а также в каких регионах выгодней всего работать в доставке.

Спрос

Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что российские работодатели разместили более 195 тысяч вакансий для курьеров. Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в данных работниках на российском рынке труда взлетела на 97%. В Мурманской области ситуация аналогичная: по итогам за 2024 год местные компании искали более 800 курьеров, что на 45% больше, чем в 2023 году, а также на 18% больше, чем в 2022 году.

Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тысяч вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тысячи, или 8%), Санкт-Петербург (15,4 тысячи, или 8%).

Отметим также, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место, и поднявшись, по сравнению с 2023 годом сразу, на три позиции в рейтинге. Примечательно, что по росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.

Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году (по числу вакансий)

№ и разница к 2023

Профессия

Кол-во вакансий

в 2024 (тыс. шт.)

Дин., г/г

1 (-)

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

868

13%

2 (-)

Продавец-консультант, продавец-кассир

796

11%

3 (-)

Водитель

620

36%

4 (+2)

Оператор колл-центра, специалист контактного центра

359

63%

5 (-1)

Бухгалтер

300

7%

6 (-1)

Повар, пекарь, кондитер

282

19%

7 (+6)

Разнорабочий

253

49%

8 (-1)

Упаковщик, комплектовщик

250

21%

9 (-)

Кладовщик

218

16%

10 (-2)

Врач

217

8%

11 (-)

Администратор

203

14%

12 (+3)

Курьер

195

30%

13 (-3)

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

174

-4%

14 (-)

Слесарь, сантехник

171

8%

15 (-3)

Программист, разработчик

165

-3%

Зарплаты

Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам за 2024 год средний доход российского курьера достиг 117 тысяч рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тысяч рублей. В Мурманской области средний доход курьера по итогам за 2024 год достиг 119,7 тысячи, что на 20% больше, чем в 2023, а также на 60% больше, чем в 2022.

Примечательно, что наибольшие зарплаты курьерам в 2024 году обещали работодатели из Ленобласти (более 133 тысяч рублей). На втором месте оказались компании из Московской области (128,6 тысячи рублей), на третьем – Республика Северная Осетия (125,8 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме).

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