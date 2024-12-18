Спрос на курьеров в Мурманской области за год вырос на 45%, а зарплаты – на 20%
Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года на рынке труда и выяснили, насколько вырос спрос и зарплата курьеров, а также в каких регионах выгодней всего работать в доставке.
Спрос
Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что российские работодатели разместили более 195 тысяч вакансий для курьеров. Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в данных работниках на российском рынке труда взлетела на 97%. В Мурманской области ситуация аналогичная: по итогам за 2024 год местные компании искали более 800 курьеров, что на 45% больше, чем в 2023 году, а также на 18% больше, чем в 2022 году.
Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тысяч вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тысячи, или 8%), Санкт-Петербург (15,4 тысячи, или 8%).
Отметим также, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место, и поднявшись, по сравнению с 2023 годом сразу, на три позиции в рейтинге. Примечательно, что по росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.
Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году (по числу вакансий)
|
№ и разница к 2023
|
Профессия
|
Кол-во вакансий
в 2024 (тыс. шт.)
|
Дин., г/г
|
1 (-)
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
868
|
13%
|
2 (-)
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
796
|
11%
|
3 (-)
|
Водитель
|
620
|
36%
|
4 (+2)
|
Оператор колл-центра, специалист контактного центра
|
359
|
63%
|
5 (-1)
|
Бухгалтер
|
300
|
7%
|
6 (-1)
|
Повар, пекарь, кондитер
|
282
|
19%
|
7 (+6)
|
Разнорабочий
|
253
|
49%
|
8 (-1)
|
Упаковщик, комплектовщик
|
250
|
21%
|
9 (-)
|
Кладовщик
|
218
|
16%
|
10 (-2)
|
Врач
|
217
|
8%
|
11 (-)
|
Администратор
|
203
|
14%
|
12 (+3)
|
Курьер
|
195
|
30%
|
13 (-3)
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
174
|
-4%
|
14 (-)
|
Слесарь, сантехник
|
171
|
8%
|
15 (-3)
|
Программист, разработчик
|
165
|
-3%
Зарплаты
Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам за 2024 год средний доход российского курьера достиг 117 тысяч рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тысяч рублей. В Мурманской области средний доход курьера по итогам за 2024 год достиг 119,7 тысячи, что на 20% больше, чем в 2023, а также на 60% больше, чем в 2022.
Примечательно, что наибольшие зарплаты курьерам в 2024 году обещали работодатели из Ленобласти (более 133 тысяч рублей). На втором месте оказались компании из Московской области (128,6 тысячи рублей), на третьем – Республика Северная Осетия (125,8 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме).