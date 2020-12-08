В ММТП поступил новый мощный кран «Витязь»Горнолыжный сезон для жителей Мурманской области стартует 11 декабря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.20 18:00

Спрос на курьеров в России за год вырос почти в 3 раза

Спрос на курьеров в России за год вырос в 2,8 раза, в Челябинске — в 4 раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде — более чем в 3,5 раза. Причин несколько: увеличение сезонного спроса в предновогодний период, распространение онлайн-торговли и доставки вследствие ограничений по коронавирусу и опасений граждан за своё здоровье, а также отток мигрантов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил ситуацию на рынке труда в сфере курьерской доставки.

За месяц количество вакансий для курьеров по стране в целом выросло более чем в 1,5 раза. По сравнению с декабрем прошлого года вакансий стало больше в 2,8 раза. Среднее зарплатное предложение для пешего курьера составляет 34500 рублей в месяц. Зарплатный максимум составляет 80 тыяч рублей, это наиболее высокое зарплатное предложение работодателей из столицы.

В Москве прирост числа вакансий для курьеров составил 38% за месяц, по сравнению с декабрем 2019 года количество рабочих мест увеличилось на 15%. Среднее зарплатное предложение для пешего курьера в столице — 52 тысячи  рублей, максимальное — 80 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге курьеры зарабатывают до 75 тысяч рублей в месяц, в среднем же — 46 тысяч. За месяц вакансий стало больше в 1,2 раза. Годовой прирост составил 24%.

Челябинск показал максимальный годовой и месячный прирост предложений для курьеров: +306% по сравнению с декабрем 2019 года и +90% к ноябрю. Средний предлагаемый заработок составляет 37,7 тысячи рублей, максимальный — 60 тысяч.

Число вакансий для курьеров в Омске за месяц прибавилось на 65%, за год — на 281%. Средний уровень дохода пешего курьера в городе составляет 32600 рублей, «потолок» зарплатных предложений — 60 тысяч.

Курьеров в Нижнем Новгороде стали приглашать на работу в 2,2 раза чаще, чем год назад. За месяц вакансий стало больше на 85%. Средний уровень дохода курьеров в городе — 38100 рублей, максимальный — 60 тысяч рублей.

В Уфе вакансий стало больше в 1,7 раза за год. К прошлому месяцу вакансий стало больше на 59%. Среднее рыночное зарплатное предложение составляет 38500 рублей, максимальное — 60 тысяч.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
Комментарий к новости:ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19
Сергей
03.12.20 11:07
Благодарю за информацию!
Комментарий к новости:Великому Высоцкому исполнилось бы 77 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Живые символы планеты». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост цен на зимнее дизельное топливо-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 77 копеек, доллар потерял почти 59 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе все 4 энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Должникам – красные квитанции-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Наперекор коронавирусу - Президент РФ увеличил россиянам ожидаемый срок дожития
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика