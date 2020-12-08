Спрос на курьеров в России за год вырос почти в 3 раза

Спрос на курьеров в России за год вырос в 2,8 раза, в Челябинске — в 4 раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде — более чем в 3,5 раза. Причин несколько: увеличение сезонного спроса в предновогодний период, распространение онлайн-торговли и доставки вследствие ограничений по коронавирусу и опасений граждан за своё здоровье, а также отток мигрантов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил ситуацию на рынке труда в сфере курьерской доставки.

За месяц количество вакансий для курьеров по стране в целом выросло более чем в 1,5 раза. По сравнению с декабрем прошлого года вакансий стало больше в 2,8 раза. Среднее зарплатное предложение для пешего курьера составляет 34500 рублей в месяц. Зарплатный максимум составляет 80 тыяч рублей, это наиболее высокое зарплатное предложение работодателей из столицы.

В Москве прирост числа вакансий для курьеров составил 38% за месяц, по сравнению с декабрем 2019 года количество рабочих мест увеличилось на 15%. Среднее зарплатное предложение для пешего курьера в столице — 52 тысячи рублей, максимальное — 80 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге курьеры зарабатывают до 75 тысяч рублей в месяц, в среднем же — 46 тысяч. За месяц вакансий стало больше в 1,2 раза. Годовой прирост составил 24%.

Челябинск показал максимальный годовой и месячный прирост предложений для курьеров: +306% по сравнению с декабрем 2019 года и +90% к ноябрю. Средний предлагаемый заработок составляет 37,7 тысячи рублей, максимальный — 60 тысяч.

Число вакансий для курьеров в Омске за месяц прибавилось на 65%, за год — на 281%. Средний уровень дохода пешего курьера в городе составляет 32600 рублей, «потолок» зарплатных предложений — 60 тысяч.

Курьеров в Нижнем Новгороде стали приглашать на работу в 2,2 раза чаще, чем год назад. За месяц вакансий стало больше на 85%. Средний уровень дохода курьеров в городе — 38100 рублей, максимальный — 60 тысяч рублей.

В Уфе вакансий стало больше в 1,7 раза за год. К прошлому месяцу вакансий стало больше на 59%. Среднее рыночное зарплатное предложение составляет 38500 рублей, максимальное — 60 тысяч.