Спрос на медсестёр в регионах СЗФО за год вырос на 65%, а зарплаты почти не изменились – обзор hh.ru к профессиональному празднику

В преддверии Международного дня медицинской сестры, который традиционно отмечается ежегодно 12 мая под эгидой Международного Совета медсестёр, эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы медсёстры, сколько им готовы платить за труд, жители каких регионов больше всего хотят работать в этой профессии.

Анализ работодательского спроса показывает, что в 2022 году число вакансий для медсестер стал ниже в целом по стране на 33%. При этом в регионах Северо-Запада за год спрос на медсестёр, наоборот, вырос на 65%. Исключение составляет только Республика Коми – здесь спрос на медсестёр упал на 4%. В остальных регионах Северо-Запада потребность в данных специалистах достаточно высокая.

Так, наибольший спрос за год на медсестер зафиксирован в Новгородской области (рост вакансий в 2,8 раза), в Псковской области (прирост новых рабочих мест для медсестер в 2,5 раза) и в Калининградской области (спрос вырос в 1,5 раза за год). Достаточно высокий прирост числа вакансий для медсестер держится в Архангельской области (+91% за год), в Ленобласти (+77% новых вакансий), в Петербурге (+52%), в Мурманской области (+44%), в Карелии (+13% новых вакансий для медсестер за год).

При этом наибольшая доля рабочих мест для медсестер сосредоточена в Санкт-Петербурге: более половины всех вакансий для медсестёр (67%) в СЗФО в 2022 году размещены именно здесь. На втором месте по числу вакансий – Калининградская область, на третьем – Ленобласть (7% от общего числа вакансий в СЗФО) (наглядно на диаграмме).

В СЗФО кроме жителей Санкт-Петербурга активно ищут работу в качестве медсестры соискатели из Ленобласти (более 300 кандидатов за последний месяц), Калининградской области (более 200 соискателей), а также из Архангельской области (более 100 новых соискателей на должность медсестры). Меньше всего заинтересованы данной профессией жители Псковской и Новгородской областей – в этих регионах опубликовано по 1% резюме на данную должность.

Интересен также вопрос оплаты труда. За год в среднем по России медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях для медсестер почти не выросли и находятся на уровне 40 тысяч рублей. Это ниже средней зарплаты россиянина в среднем на 5–10 тысяч рублей. В регионах СЗФО за год зарплата медсестер также не сильно изменилась и находится на уровне 43–47 тысяч рублей. Между тем самые высокие зарплаты в вакансиях медсестер по стране можно найти в Москве, там требуется старшая медицинская сестра на зарплату от 120 тысяч рублей. на руки и в Ростове-на-Дону, там нужна медицинская сестра – консультант на зарплату до 200 тысяч рублей на руки.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для медсестер, регионы СЗФО: