Опрос hh.ru свидетельствует, что работодатели в большинстве всё ещё склонны ставить «тройки» знаниям и профессиональной подготовки недавних выпускников. Причём за три года доля тех, кто ставил 3 из 5 баллов выросла на лишь 8%.

Работодатели СЗФО рассказали, насколько они довольны уровнем подготовки выпускников. Школьники старших классов и студенты последних курсов вузов и ссузов регионов СЗФО уже начали подготовку к выпускным экзаменам, преддипломные практики и поиск первой работы. Совсем скоро на местный рынок труда выйдет новое поколение работников.

В связи с этим аналитики hh.ru узнали у местных работодателей, как высоко они оценивают уровень профессионализма молодых специалистов, насколько важен диплом конкретного вуза при поиске работы и в выпускниках каких вузов больше всего нуждаются компании.

Опрос hh.ru свидетельствует, что работодатели в большинстве всё ещё склонны ставить «тройки» знаниям и профессиональной подготовки недавних выпускников. Причём за три года доля тех, кто ставил 3 из 5 баллов выросла на лишь 8%.

Из хороших новостей: на 17% упала доля среди работодателей, недовольных подготовкой молодых специалистов и ставивших «двойку» знаниям недавних студентов. Теперь таких лишь 26% компаний, в отличие от 2021 года (было 43%). При этом на 4% выросла доля компаний, которые довольны подготовкой молодых кандидатов, правда количество таких работодателей очень мало – лишь 7%, прошедших опрос (наглядно на диаграмме 1).

Примечательно, что теперь местные работодатели чаще обращают на наличие высшего образования в портфолио молодых соискателей: доля таких компаний за три года выросла на 9% до 70%. При этом на 4% упала доля тех, для кого важно диплом какого именно вуза принёс выпускник. Теперь такими подробностями образования интересуются лишь 37% работодателей.

Между тем спрос на молодых специалистов остаётся актуальным для российского рынка труда. И больше всего работодатели ждут выпускников технических вузов и ссузов: об этом заявили сразу 53% представителей компаний, прошедших опрос hh.ru. На втором месте по спросу оказались молодые специалисты, имеющие строительное и социально-экономическое образование (по 18%). Интересно, что в последних работодатели стали нуждаться меньше (-13%). При этом за три года на 5% выросла потребность в молодых кадрах, имеющих медицинское образование. На 2% стали чаще искать выпускников-аграрщиков (наглядно на диаграмме 2).