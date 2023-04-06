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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 12:00

Спрос на новый персонал в сфере лесной промышленности России за год вырос на 13%

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала в сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности России и выяснили, в каких специалистах сейчас особенно нуждаются компании, насколько выросли их зарплаты, а также какие компании больше других предоставляют рабочие места соискателям.

Анализ рынка труда в сфере леспрома показывает, что по итогам первых трёх месяцев наибольшую потребность в новых сотрудниках испытывали работодатели из Москвы (13% новых вакансий от всего объема по стране), Московской области (11%), Петербурга (8%), Архангельской области (4%) и Краснодарского края (3,6%).

Интересно, что наибольший рост спроса на персонал в данной пятёрке регионов-лидеров зафиксирован у архангельских компаний (+47% новых вакансий по сравнению с первым кварталом 2022 года). В целом же на регионы СЗФО приходится почти 2000 вакансий в лесной отрасли, что на 32% больше, чем в первом квартале 2022 года.

Наиболее активными компаниями из сферы лесной промышленности и деревообработки с точки зрения публикации вакансии и поиска персонала по итогам первых трех месяцев 2022 года в России стали группа компаний «УЛК», «Segezha Group», «Kronospan», «КРАСЛЕСИНВЕСТ», Группа «Илим», «Кама», «RFP Group», «Свеза», «Smart Group», «Томлесдрев», «Наяда», «OPEN group», «Новые технологии», «Дятьково», «Ивановская лесопромышленная компания», ХПП Софрино Русской православной церкви, НПАО «Светогорский ЦБК», «Модуль», «Хаят Холдинг» и фабрика мебели «Кухни АНОНС».

Диапазон зарплат в вакансиях из сферы леспрома в Мурманской области на данный момент от 61782₽ - 84770₽. При этом важно, что некоторые наиболее активные компании-работодатели уже заявляют, что проведут индексацию зарплат своих сотрудников. Так, компания «Свеза» приняла решение о повышении заработной платы для своих сотрудников с 1 апреля. Доход работников вырастет на 9%. Кроме того, в компании будет выделен дополнительный фонд в размере 3% для устранения перекосов и выравнивания уровня заработных плат.  «Сотрудники «Свезы» - наш главный актив, и мы последовательно проводим политику заботы о них, несмотря на сложнейшую макроэкономическую и геополитическую ситуацию, в которой оказался российский лесной сектор», - прокомментировал Анатолий Фришман, генеральный директор компании «Свеза».

Рыночный диапазон зарплат в сфере леспрома до вычета НДФЛ (₽), регионы СЗФО, I квартал 2023 год: 

Санкт-Петербург

60 000 - 103 448

Архангельская область

52 874 - 91 954

Ленинградская область

51 724 - 70 000

Республика Коми

40 230 - 63 218

Вологодская область

51 724 - 114 943

Республика Карелия

45 977 - 65 000

Новгородская область

43 678 - 83 103

Псковская область

45 977 - 54 023

Калининградская область

45 977 - 86 207

Мурманская область

61 782 - 84 770

«За год работодатели из сферы лесной промышленности также несколько изменили предлагаемые условия работы и требования к кандидатам. Так, компании стали на 5% реже предлагать работу соискателям без опыта и стажа в профессии, но при этом на 14% чаще искать опытных работников со стажем более 6 лет в профессии и отрасли. Также работодатели стали более ориентированы на закрепление работников внутри компании и увеличили на 14% число вакансий с постоянной занятостью и на 17% стали чаще искать персонал на полный рабочий день. При этом число рабочих мест с частичной и проектной занятостью в лесной и деревообрабатывающей отрасли упало на 31%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

В топ-25 самых востребованных профессий у работодателей из сферы лесной промышленности вошли по большей части «синие» воротнички (17 профессий из 25). При том возглавляет данный рейтинг традиционно профессия менеджера по продажам, которая уже более года является наиболее востребованной у компаний из леспрома. 

 

Профессия

 

 

Доля вакансий

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 

13%

Водитель 

5%

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 

4%

Оператор производственной линии 

3%

Бухгалтер 

3,1%

Слесарь, сантехник 

2,6%

Технолог 

2,4%

Машинист 

2,4%

Кладовщик 

2,2%

Сервисный инженер, инженер-механик 

2,2%

Электромонтажник 

2,2%

Начальник смены, мастер участка 

2,0%

Продавец-консультант, продавец-кассир 

1,9%

Менеджер по закупкам 

1,9%

Начальник производства 

1,8%

Разнорабочий 

1,8%

Оператор станков с ЧПУ 

1,5%

Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 

1,5%

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 

1,4%

Упаковщик, комплектовщик 

1,3%

Программист, разработчик 

1,2%

Инженер-энергетик, инженер-электрик 

1,2%

Руководитель отдела продаж 

1,2%

Грузчик 

1,2%

Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог 

1,1%

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