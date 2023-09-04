Спрос на персонал в нефтегазовых компаниях вырос почти в 1,5 раза за год

В начале сентября в России отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности. Специально к празднику служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда в нефтегазовой отрасли.

За январь-август 2023 года компании из отрасли «Нефть и газ» открыли 127,6 тысячи вакансий, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года – то есть, спрос на персонал в этой отрасли вырос почти в полтора раза. Большая часть вакансий от нефтегазовых компаний была открыта в Москве (9%), Санкт-Петербурге (6%), Уфе (4%), Тюмени, а также в Иркутске и Красноярске (по 3%).

Чаще всего предложения о работе размещали компании «Газпром нефть», «СИБУР», «ЕвроХим», «ЛУКОЙЛ», «ГЕТГРУПП», «Иркутская нефтяная компания», «Независимая нефтегазовая компания», «Газпром бурение», «Газпром переработка Благовещенск», а также «Транснефть – Восток».

Самые востребованные специалисты в нефтегазовых компаниях на сегодняшний день – это водители (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарь и машинист (по 4%), инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец (по 3%), электромонтажник, разнорабочий, технолог, инженер ПТО, инженер по охране труда, токарь (по 2%).

При этом наиболее дефицитными на рынке специалистами, которые нужны в нефтегазовых компаниях, являются токари (на одну вакансию, по данным за июль, приходится всего 0,9 резюме), слесарь (1,5), сварщик (1,6), разнорабочий (1,8), продавец (1,8), машинист (1,8), электромонтажник (2,0). Важно, что данные специалисты востребованы не только в нефтегазовой отрасли, но и в других компаниях – что ужесточает конкуренцию за кадры.

Если же говорить о профессиях узко из сферы добычи сырья, то здесь на одну вакансию приходится в среднем 3 активных резюме, год назад было 4,3. Это говорит о росте конкуренции за персонал.

Важно, что ситуация заметно отличается в зависимости от региона. Так, наиболее острый дефицит специалистов из сферы «Добыча сырья» наблюдается в Хабаровском крае (1,0 резюме на вакансию, согласно данным за июль 2023 года), в Амурской области (1,2), Республике Саха (1,3), а также в Республике Хакасия, Приморском крае и Камчатском крае (по 1,4).

Средний диапазон предлагаемых зарплат в компаниях нефтегазовой отрасли составил 50000 - 126437 рублей (в 2022 году 44000 - 107228 рублей). Заработные платы свыше 150000 рублей в этой отрасли чаще всего предлагают сварщикам, водителям, токарям и машинистам.

Наиболее высокие зарплаты компании из нефтегазовой отрасли предлагают соискателям в Ямало-Ненецком автономном округе: по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон заработных плат до вычета НДФЛ в 2023 году здесь составил 97701 – 172414 рубля. Далее идут Республика Саха (91954 – 160920 рублей) и Иркутская область (74713 – 162000 рублей). Отметим, что в рейтинге учитывались только те регионы, где с начала 2023 года было открыто не менее 500 вакансий компаниями из отрасли «Нефть и газ».

Топ-15 регионов с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами в отрасли «Нефть и газ» (учитывались регионы, где с начала 2023 года было открыто не менее 500 вакансий компаниями из отрасли «Нефть и газ»), согласно данным сервиса «Люди в цифрах»