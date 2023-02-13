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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.23 13:00

Спрос на пиццемейкеров в России за три года вырос на 156%

Несмотря на турбулентность последних лет ресторанный бизнес России продолжает развиваться. Только за январь 2023 года российские работодатели из «Туризм, гостиницы, рестораны» разместили более 52 тысяч вакансий, что на 162% больше, чем в январе 2019 года.

На фоне активного развития сетей пиццерий такие специалисты как пиццамейкеры стали пользоваться огромной популярностью у работодателей. За последние три года спрос на пиццеров в России вырос на 156%. Какие условия работы им предлагаются и сколько готовы платить компании – в обзоре hh.ru.

Данные сервиса «Карта вакансий» hh.ru показывают, что абсолютным лидером по числу вакансий для пиццеров в 2022 году стала Корпоративная розничная сеть «Додо Пицца», причём как головной офис, так и франчайзи. Также активно размещали вакансии и искали персонал «Dominos Pizza», «Культурная пицца», «Жар Пицца», «Вкус», «Нордритэйл», сеть ресторанов «Pizza Mia», «MeatGroup» и «Limerick Group».

«Только за 2022 год российским компаниям из сферы общепита потребовалось более 1600 пиццемейкров. Это на 156% больше, чем в доковидном 2019 году. Проще всего устроиться пиццером, судя по числу вакансий и спросу работодателей, в Москве (здесь размещена треть всех вакансий), на втором месте – Московская область (10%), на третьем – Петербург. В этих же регионах за три годе наблюдается серьёзный рост числа вакансий: в Москве +132%, в Московской области +76%, в Петербурге +55%. Не отстают по динамике спроса на пиццеров и региональные работодатели. Так, в Красноярском крае число вакансий для пиццемейкеров за три года выросло в 12 раз, в Ленобласти в 5,5 раз, в Свердловской области в 4,5 раз, в Новосибирской области в 4,2 раза, в Краснодарском крае в 2,4 раза», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Диапазон зарплат пиццеров в России на данный момент – 34 483 - 57 471 рублей, что на 31% или 9500 рублей больше, чем три года назад. Максимальный уровень зарплаты таких специалистов могут доходить до 90000 рублей. Подобный доход предлагают работодатели из Москвы, Московской области, а также компании из северных городов, например Норильска. В регионах СЗФО диапазон зарплат для пиццеров чуть выше, чем в среднем по стране – от 35759 до 58645 рублей.   

Регион СЗФО

Рыночный диапазон з\п

Санкт-Петербург

40 000 - 51 724

Ленинградская область

38 793 - 45 244

Архангельская область

40 000 - 50 489

Республика Коми

28 000 - 34 000

Республика Карелия

28 736 - 34 483

Псковская область

40 230 - 40 230

Вологодская область

43 678 - 45 977

Калининградская область

29 625 - 35 875

Мурманская область

41 000 - 52 400

Новгородская область

39 230 - 42 230

Профессия пиццемейкера остаётся одной из самых доступных для молодых и начинающих специалистов. Так, в каждой третьей вакансии работодатели указывают, что им не важно, есть ли у кандидата на место пиццера какое-либо образование и готовы обучить будущего сотрудника всем тонкостям профессии. При это на 73% новых вакансий для пиццеров сейчас могут претендовать соискатели без опыта в работе. 

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