Определены топ–5 направлений, куда стоит съездить зимой в Мурманской областиВ Мурманской области отмечается снижение оборота оптовой торговли
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.12.22 13:00

Спрос на поездки по маршрутам Серебряного ожерелья вырос на 10-15%

Спрос на путешествия по маршрутам Серебряного ожерелья в 2022 году вырос на 10-15%. Об этом на пленарном заседании на петербургском форуме «TRAVEL HUB-2022» заявила заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

По её словам, за последние годы в регионах Северо-Запада, появилось много новых точек притяжения туристов, маршрутов и туристических объектов.

«Северо-Западный регион отличает богатая история и культура. Здесь действует множество театров, музеев, уникальные природные достопримечательности, этническое и сельское разнообразие. Отлично развита транспортная инфраструктура. Идёт серьёзная реконструкция сети железных дорог, запускаются новые маршруты «ласточек». Все эти факторы способствуют повышению туристической привлекательности маршрутов Серебряного ожерелья», – отметила Любовь Совершаева.

По её словам, несмотря на трудности, с которыми в последние три года столкнулась туристическая отрасль, она не ослабла и ее развитие не остановилось. Внутренние туристы успешно заместили иностранный туризм, а многие деревни и села СЗФО за последние 10 лет стали по-настоящему знаменитыми. В качестве примера она привела Териберку в Мурманской области, которая обрела всероссийскую известность.

Председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев отметил, что регион полностью входит в состав проекта «Серебряное ожерелье России».

«Если говорить об отдельных местах притяжения, особо привлекательных для туристов, то это наши основные направления – Териберка, Кировск, Полуострова Средний и Рыбачий, Сейдозеро, Ловозерские тундры и Терский берег Белого моря. В рамках проводимых мероприятий, Туристским информационным центром Мурманской области проводится работа по привлечению участников клуба, путешествующих по России – «Russia Travel Club», выпускаются тематические подборки – общерегиональные дайджесты, которые интересны не только туристам, но и жителям Мурманской области. Например, в одной из подборок можно узнать об уникальных глэмпингах Северо-Запада. Посетители офиса ТИЦ могут получить паспорт туриста Серебряного ожерелья бесплатно», – сообщил Александр Елисеев.

Как подчеркнула Любовь Совершаева, помимо внешних условий, мощным толчком развития туриндустрии в СЗФО стали меры федерального и регионального характера по развитию внутреннего туризма. Благодаря такой поддержке за 10 лет существования межрегионального проекта Серебряное ожерелье появились сотни новых маршрутов, включая национальные туристические маршруты – «Истории и тайны средневекового Выборга», «Государева дорога» и «Гран тур Карелия».

Продвижению городов межрегионального проекта помогает и ежегодное обновление статуса столицы Серебряного ожерелья. Так, столицей Серебряного ожерелья-2023 станет самый маленький город России – Сольвычегодск в Котласском районе Архангельской области.

Любовь Совершаева отметила, что благодаря общей синергии всех участников проекта спрос на поездки по маршрутам Серебряного ожерелья в этом году, согласно данным продаж туроператоров, вырос на 10-15%.

Развитие межрегионального туристического проекта продолжается. Следующий шаг – это разработка мастер-плана макрорегиона, который затрагивает Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.

«Межрегиональный проект Серебряное ожерелье» – хороший и яркий пример синергетического эффекта усилий федеральных и региональных властей, турбизнеса, местных администрации. Пришло время более профессионального подхода и продвижения этого проекта. Мы пришли к единому туристическому пространству и оказались правы. Развитие туризма создало необходимые реперные точки для развития бизнеса и этот тренд необходимо продолжать», – подчеркнула Любовь Совершаева.

Она добавила, что в рамках «TRAVEL HUB-2022» состоялась форсайт-сессия по Серебряному ожерелью. По её итогам рабочая группа сформирует и утвердит дорожную карту по развитию межрегионального проекта в перспективе пяти лет, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО выгорают на работе из-за невнимательности начальства, низкой зарплаты и плохих отношений в коллективе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сторона хоккейная». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в конце октября увеличилась на 9,4%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжили рост, а рубль снижается к доллару, юаню и евро-PRO Энергетику (18+)Котельная в Шонгуе полностью обновлена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты поддерживают инициативы Андрея Чибиса о дополнительной поддержке отдельных категорий медицинских работников и студентов медвузов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика