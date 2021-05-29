Спрос на пожарных в Мурманской области вырос в 2,5 раза

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с вакансиями для пожарных: выяснилось, что с начала этого года в России для данных специалистов было открыто в два раза больше предложений о работе, нежели за аналогичный период 2020 года.

В Мурманской области количество вакансий для пожарных за год выросло в 2,5 раза.

На сегодняшний день в стране открыто больше тысячи вакансий для специалистов по пожаротушению и пожарной безопасности, в том числе, для лесных пожарных. Чаще всего это предложения от работодателей из Москвы, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. На Мурманскую область приходится несколько десятков вакансий для пожарных.

«В обязанности лесных пожарных, согласно сведениям из вакансий, входит выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров, работы по охране лесов от пожаров и обеспечению пожарной безопасности, а также оказание помощи пострадавшим и защита населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы пожаров. В свою очередь, ключевые обязанности «городского» пожарного - боевое дежурство в пожарной части, тушение пожаров и проведение спасательных работ», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для пожарных в целом по стране составляет 34 тысячи рублей. Предложения в вакансиях для мурманских пожарных немного выше – порядка 46 тысяч рублей. В то время как средние ожидания соискателей-пожарных по РФ – это 40–50 тысяч рублей, мурманские пожарные ждут – 60 тысяч в среднем.

Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26–35 лет, ещё две трети – тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя.