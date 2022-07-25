Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз

За весь 2021 года в России было открыто 475,5 тысячи вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – это в 11 раз больше, чем в 2012 году. При этом только за первое полугодие текущего года работодатели разместили уже 317 тысяч вакансий продавцов. На протяжении всего последнего десятилетия эта профессия остаётся одной из самых востребованных в России и почти ежегодно входит в топ-2 по количеству вакансий, уступая лишь профессии менеджера по продажам.

Специально к профессиональному празднику дня работника торговли Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как за последние 10 лет изменился спрос на продавцов, что произошло с заработными платами и насколько популярна эта профессия у соискателей.

За весь 2021 года в России было открыто 475,5 тысячи вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – это в 11 раз больше, чем в 2012 году. При этом только за первое полугодие текущего года работодатели разместили уже 317 тысяч вакансий продавцов. На протяжении всего последнего десятилетия эта профессия остаётся одной из самых востребованных в России и почти ежегодно входит в топ-2 по количеству вакансий, уступая лишь профессии менеджера по продажам.

По данным за первое полугодие 2022 года, большая часть вакансий продавцов открыта в Москве (45,6 тысячи), Московской области (34,2 тысячи), Санкт-Петербурге (21,2 тысячи), Краснодарском крае (14,6 тысячи) и в Свердловской области (10,5 тысячи).

На регионы СЗФО приходится 12% или более 39 тысяч вакансий для продавцов и кассиров от всего объёма по стране на данный момент (наглядно на диаграмме 1).

Уровень средних предлагаемых зарплат в вакансиях продавцов за последнее десятилетие вырос в полтора раза, на 11,9 тысячи рублей. Так, в 2012 году продавцам в среднем по стране предлагали 18,3 тысячи рублей, а в 2022 году – 30,2 тысячи рублей. При этом в ряде регионов продавцы могут рассчитывать на заметно более высокий уровень оплаты труда. Так, по данным за текущий год, в Чукотском АО продавцам в среднем предлагают 66,2 тысячи рублей, в Магаданской области – 53,4 тысячи рублей, в Камчатском крае – 52,1 тысячи рублей, в Москве – 48 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком АО – 47,8 тысячи рублей.

В регионах СЗФО средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для продавцов на данный момент – 54 тысячи рублей Самые высокие зарплаты продавцам и кассирам на Северо-Западе готовы платить работодатели из НАО (47 тысяч рублей) и компании из Петербурга (43,4 тысячи рублей).

При этом сильнее всего за последние 10 лет зарплаты для продавцов и кассиров выросли в вакансиях работодателей из Петербурга (+75% прироста или на 18,6 тысячи рублей), в Архангельской области (+71% или на 13,7 тысячи рублей), Мурманской области (+69% или на 15,2 тысячи рублей), а также в Карелии (+55% или на 12,2 тысячи рублей).

Динамика средних предлагаемых зарплат продавцов за 10 лет, регионы СЗФО:

Регионы СЗФО 2022 2012 прирост за 10 лет Ненецкий АО 47 143 ₽ 33 125 ₽ 42% Санкт-Петербург 43 437 ₽ 24 834 ₽ 75% Ленинградская область 38 813 ₽ 27 946 ₽ 39% Мурманская область 37 588 ₽ 22 292 ₽ 69% Республика Карелия 34 605 ₽ 22 317 ₽ 55% Калининградская область 33 489 ₽ 23 167 ₽ 45% Республика Коми 33 440 ₽ 22 650 ₽ 48% Архангельская область 33 058 ₽ 19 325 ₽ 71% Новгородская область 31 501 ₽ 23 767 ₽ 33% Псковская область 26 000 ₽ 22 106 ₽ 18%

Зарплатные ожидания, указанные в резюме продавцов по всей стране, выросли на 12 тысячи рублей – с 15 тысяч рублей в 2012 году до 27 тысяч рублей в 2022 году. В регионах Северо-Запада соискатели кассиры и продавцы за 10 лет повысили зарплатные ожидания на 71% (с 13,8 тысячи рублей до 30,5 тысячи рублей). Наибольший запрос в зарплатных аппетитах демонстрируют кассиры и продавцы из Петербурга (+98% за 10 лет на 19,7 тысячи рублей), а также соискатели из Архангельской и Калининградской областей (+86% в каждом регионе).

Динамика средних ожидаемых зарплат продавцов за 10 лет, регионы СЗФО:

Регионы СЗФО 2022 2012 прирост за 10 лет Ненецкий АО 26 500 ₽ 38 714 ₽ 46% Санкт-Петербург 20 169 ₽ 39 874 ₽ 98% Ленинградская область 19 250 ₽ 32 216 ₽ 67% Мурманская область 18 333 ₽ 31 686 ₽ 73% Калининградская область 16 167 ₽ 30 000 ₽ 86% Республика Коми 17 167 ₽ 27 304 ₽ 59% Архангельская область 15 250 ₽ 28 354 ₽ 86% Республика Карелия 16 000 ₽ 27 731 ₽ 73% Новгородская область 14 833 ₽ 25 000 ₽ 69% Псковская область 14 750 ₽ 25 000 ₽ 69%

Количество соискателей-продавцов за десятилетие выросло в 6 раз: если в 2012 году в России было открыто только 79,1 тысячи таких резюме, то в 2021 году – 509,2 тысячи, а за первое полугодие текущего года – уже 599,5 тысячи резюме. Чаще всего это соискатели из Москвы (91,1 тысячи), Санкт-Петербурга (45,3 тысячи), Московской области (42,1 тысячи), Краснодарского края (30,6 тысячи) и Свердловской области (20,5 тысячи). На регионы СЗФО приходится 12% или более 70 тысяч резюме от кассиров и продавцов в 2022 году (наглядно на диаграмме 2).

Конкуренция соискателей за вакансии продавцов невысока: в среднем, на одно предложение о работе приходится всего 1,9 активных резюме, что характерно для нехватки кадров (комфортным для рынка труда показателем считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию).

На вакансии продавцов сегодня приходится 70% от всех предложений о работе в отрасли розничной торговли. Также ретейлеры активно нанимают администраторов магазина/торгового зала (11%), директоров (8%) и мерчендайзеров (6%).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/