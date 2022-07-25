Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
Специально к профессиональному празднику дня работника торговли Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как за последние 10 лет изменился спрос на продавцов, что произошло с заработными платами и насколько популярна эта профессия у соискателей.
За весь 2021 года в России было открыто 475,5 тысячи вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – это в 11 раз больше, чем в 2012 году. При этом только за первое полугодие текущего года работодатели разместили уже 317 тысяч вакансий продавцов. На протяжении всего последнего десятилетия эта профессия остаётся одной из самых востребованных в России и почти ежегодно входит в топ-2 по количеству вакансий, уступая лишь профессии менеджера по продажам.
По данным за первое полугодие 2022 года, большая часть вакансий продавцов открыта в Москве (45,6 тысячи), Московской области (34,2 тысячи), Санкт-Петербурге (21,2 тысячи), Краснодарском крае (14,6 тысячи) и в Свердловской области (10,5 тысячи).
На регионы СЗФО приходится 12% или более 39 тысяч вакансий для продавцов и кассиров от всего объёма по стране на данный момент (наглядно на диаграмме 1).
Уровень средних предлагаемых зарплат в вакансиях продавцов за последнее десятилетие вырос в полтора раза, на 11,9 тысячи рублей. Так, в 2012 году продавцам в среднем по стране предлагали 18,3 тысячи рублей, а в 2022 году – 30,2 тысячи рублей. При этом в ряде регионов продавцы могут рассчитывать на заметно более высокий уровень оплаты труда. Так, по данным за текущий год, в Чукотском АО продавцам в среднем предлагают 66,2 тысячи рублей, в Магаданской области – 53,4 тысячи рублей, в Камчатском крае – 52,1 тысячи рублей, в Москве – 48 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком АО – 47,8 тысячи рублей.
В регионах СЗФО средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для продавцов на данный момент – 54 тысячи рублей Самые высокие зарплаты продавцам и кассирам на Северо-Западе готовы платить работодатели из НАО (47 тысяч рублей) и компании из Петербурга (43,4 тысячи рублей).
При этом сильнее всего за последние 10 лет зарплаты для продавцов и кассиров выросли в вакансиях работодателей из Петербурга (+75% прироста или на 18,6 тысячи рублей), в Архангельской области (+71% или на 13,7 тысячи рублей), Мурманской области (+69% или на 15,2 тысячи рублей), а также в Карелии (+55% или на 12,2 тысячи рублей).
Динамика средних предлагаемых зарплат продавцов за 10 лет, регионы СЗФО:
|
Регионы СЗФО
|
2022
|
2012
|
прирост за 10 лет
|
Ненецкий АО
|
47 143 ₽
|
33 125 ₽
|
42%
|
Санкт-Петербург
|
43 437 ₽
|
24 834 ₽
|
75%
|
Ленинградская область
|
38 813 ₽
|
27 946 ₽
|
39%
|
Мурманская область
|
37 588 ₽
|
22 292 ₽
|
69%
|
Республика Карелия
|
34 605 ₽
|
22 317 ₽
|
55%
|
Калининградская область
|
33 489 ₽
|
23 167 ₽
|
45%
|
Республика Коми
|
33 440 ₽
|
22 650 ₽
|
48%
|
Архангельская область
|
33 058 ₽
|
19 325 ₽
|
71%
|
Новгородская область
|
31 501 ₽
|
23 767 ₽
|
33%
|
Псковская область
|
26 000 ₽
|
22 106 ₽
|
18%
Зарплатные ожидания, указанные в резюме продавцов по всей стране, выросли на 12 тысячи рублей – с 15 тысяч рублей в 2012 году до 27 тысяч рублей в 2022 году. В регионах Северо-Запада соискатели кассиры и продавцы за 10 лет повысили зарплатные ожидания на 71% (с 13,8 тысячи рублей до 30,5 тысячи рублей). Наибольший запрос в зарплатных аппетитах демонстрируют кассиры и продавцы из Петербурга (+98% за 10 лет на 19,7 тысячи рублей), а также соискатели из Архангельской и Калининградской областей (+86% в каждом регионе).
Динамика средних ожидаемых зарплат продавцов за 10 лет, регионы СЗФО:
|
Регионы СЗФО
|
2022
|
2012
|
прирост за 10 лет
|
Ненецкий АО
|
26 500 ₽
|
38 714 ₽
|
46%
|
Санкт-Петербург
|
20 169 ₽
|
39 874 ₽
|
98%
|
Ленинградская область
|
19 250 ₽
|
32 216 ₽
|
67%
|
Мурманская область
|
18 333 ₽
|
31 686 ₽
|
73%
|
Калининградская область
|
16 167 ₽
|
30 000 ₽
|
86%
|
Республика Коми
|
17 167 ₽
|
27 304 ₽
|
59%
|
Архангельская область
|
15 250 ₽
|
28 354 ₽
|
86%
|
Республика Карелия
|
16 000 ₽
|
27 731 ₽
|
73%
|
Новгородская область
|
14 833 ₽
|
25 000 ₽
|
69%
|
Псковская область
|
14 750 ₽
|
25 000 ₽
|
69%
Количество соискателей-продавцов за десятилетие выросло в 6 раз: если в 2012 году в России было открыто только 79,1 тысячи таких резюме, то в 2021 году – 509,2 тысячи, а за первое полугодие текущего года – уже 599,5 тысячи резюме. Чаще всего это соискатели из Москвы (91,1 тысячи), Санкт-Петербурга (45,3 тысячи), Московской области (42,1 тысячи), Краснодарского края (30,6 тысячи) и Свердловской области (20,5 тысячи). На регионы СЗФО приходится 12% или более 70 тысяч резюме от кассиров и продавцов в 2022 году (наглядно на диаграмме 2).
Конкуренция соискателей за вакансии продавцов невысока: в среднем, на одно предложение о работе приходится всего 1,9 активных резюме, что характерно для нехватки кадров (комфортным для рынка труда показателем считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию).
На вакансии продавцов сегодня приходится 70% от всех предложений о работе в отрасли розничной торговли. Также ретейлеры активно нанимают администраторов магазина/торгового зала (11%), директоров (8%) и мерчендайзеров (6%).
Фото: https://www.citymurmansk.ru/