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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.25 12:00

Спрос на психологов в Мурманской области вырос в 6 раз за пять лет

Спрос на психологов в Мурманской области выАналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга проанализировали, как изменился спрос на психологов за последние пять лет, а также в каких психологических услугах больше всего нуждаются работники.

Спрос на психологов растёт

За последний год российские работодатели открыли более 5 тысяч новых вакансий для психологов, и это в 6,3 раза больше, чем 5 лет назад. Среди российских регионов больше всего психологов требуется в Москве (28% от всех вакансий для данных специалистов в стране), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (6%), Краснодарском крае (5%) и Республике Татарстан (4%). При этом в Мурманской области спрос на психологов на рынке труда вырос за пять лет сразу в 6 раз. В Москве потребность в этих специалистах за 5 лет выросла в 5,8 раз, в Санкт-Петербурге – в 12 раз, в Новгородской, Псковской областях – в 11 раз.

Активнее всего открывали вакансии психологов в этом году образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий), компании медицинской направленности (24%), ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%).

Конкуренция за работу психолога выше нормы

Несмотря на существенную динамику вакансий, интерес к карьере в психологии со стороны соискателей настолько высок, что конкуренция за работу выходит далеко за пределы нормы (она составляет от 4 до 7,9 резюме на вакансию). В данный момент на одну вакансию психолога в России приходится 49 резюме потенциальных кандидатов.

Самый высокий конкурс за место работы среди психологов зафиксирован в Удмуртской Республике (165 резюме на вакансию), в Тверской области (134), Ханты-Мансийском АО (99,5), Кировской области (98) и Саратовской области (96,7). Напротив, самая низкая конкуренция будет в таких регионах как Еврейская АО (3 резюме на вакансию), Республике Алтай (6), Республике Калмыкия (9), Липецкой области (11,6) и Сахалинской области (12). В Мурманской области конкуренция за рабочие места среди психологов составляет 83 активных резюме на одно рабочее место. При этом подобная высокая активность со стороны соискателей может влиять и на уровень дохода в этой профессии: работодатели не спешат повышать предлагаемую зарплату. Так, сейчас психолог в Мурманской области может заработать порядка 53 тысяч рублей, что ниже среднего дохода жителя региона.

В каких программах психологической поддержки нуждаются работники

Опрос соискателей, проведенный hh.ru, показал, что психологическая поддержка со стороны работодателя остаётся в приоритете среди всех программ заботы. При этом 80% опрошенных заявили, что в их компаниях такие программы отсутствуют. Среди разных форматов психологической помощи самый высокий запрос у работников в регионе в данный момент – это программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическая помощь онлайн (23%), арт-терапия (22%), а также горячая линия психологической поддержки (15%).

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