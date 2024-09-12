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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.24 14:00

Спрос на рабочие специальности в России продолжает расти, вслед за ним увеличиваются и зарплаты

Средние зарплатные предложения в сфере ремонтных и отделочных работ значительно выросли в сравнении с прошлым годом: например, на 19% - по данным «Авито Работа», на 11% - по данным «SuperJob», на 30 тысяч рублей - по данным «HeadHunter».

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на экспертов сервиса «SuperJob», средняя зарплата рабочих сейчас сравнима с заработком линейных менеджеров, а иногда и больше, чем у офисных сотрудников.

Аналитики «HeadHunter» также замечают, что профессионалы с опытом работы от 5 лет могут рассчитывать на оклад до 200 тысяч в месяц. Впрочем, зарплата начинающего мастера тоже достаточно высокая - 80-90 тысяч рублей.

По данным «Авито Работа», в рейтинге самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России лидирует профессия водителя-дальнобойщика. Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на этой позиции летом 2024 года составили 207504 рубля (+48% за год). Также высокий уровень дохода предлагают квалифицированным рабочим: фрезеровщикам (средняя заработная плата - 147025 рублей, + 53% за год), токарям (139929 рублей, +37% за год) и другим специалистам.

В связи с этим многие люди задумываются о смене специальности. В связи с ростом зарплат квалифицированных рабочих сейчас стало больше инженеров, которые фактически согласны на понижение в должности ради более высокой зарплаты и размещают резюме на позиции рабочих.

«Главный фактор стремительного роста зарплат - это дефицит кадров в той или иной профобласти, хотя в данном случае зарплаты мастеров по ремонту двигает вверх и сам рынок недвижимости и стройматериалов, на котором сопоставимый прирост цен», - отметили в «HeadHunter».

Эксперты сервиса считают, что получение рабочей или производственной специальности на ближайшие годы и даже десятилетия может гарантировать востребованность на рынке труда и зарплату выше средней.

Однако, отмечают аналитики «Авито Работа», возрастающий спрос на рабочих специалистов и сотрудников с СПО не отменяет потребность рынка в квалифицированных офисных кандидатах.

«Текущую ситуацию в сфере трудоустройства часто называют рынком соискателя. Сегодня кандидаты занимают выигрышное положение на рынке труда, и так как в ближайшие годы эксперты не прогнозируют резкого увеличения числа трудоспособного населения, эта тенденция сохранится», - считают в «Авито Работа».

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