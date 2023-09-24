Спрос на рабочую силу в ближайшие три года будет расти, уровень зарплат - тоже

Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, комментируя итоги расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам рынка труда, которое провёл Президент России в минувший четверг, отметил, что с учётом сохранения высокого спроса на кадры в стране, необходимо реализовать те решения, которые обсуждались на совещании.

В перспективе ближайших трёх лет востребованность специалистов будет сохраняться, уровень занятости и спрос экономики на кадры будут оставаться высокими, прокомментировал гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год. Параметры прогноза указывают на сохранение рынка труда соискателя, отметил он.

Как пишет rg.ru, уровень безработицы, согласно прогнозу, сохранится на низких отметках и составит в прогнозируемом периоде 3,1%.

«Ситуация на рынке труда останется стабильной. Благоприятный сценарий будет складываться благодаря продолжающемуся росту спроса на кадры в промышленном секторе и ряде других отраслей. Это является залогом низкого уровня безработицы на протяжении всего 3-летнего периода, будет способствовать росту заработных плат, что также нашло своё отражение в прогнозе», - рассказ гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Спрос на рабочую силу продолжит расти. «Потребность в кадрах к 2026 году составит 73,3 млн работников против 71,2 млн в 2022 году», - сообщил Платыгин.

Оценка численности занятых с учётом находящихся в отпуске по уходу за ребёнком граждан в среднегодовом значении в 2024 году вырастет до 74 млн граждан против 72 млн в 2022 году.

В 2024-2026 годах увеличение номинальных заработных плат ожидается в среднем на уровне 7,7% в год, а также рост реальной заработной платы на 2,5%. «Этот фактор, а также последовательная политика правительства по поддержке нуждающихся граждан, повышению минимального размера труда и реализации таких программ как переобучение и социальный контракт, будет способствовать росту доходов в целом, в том числе - по малообеспеченным группам населения», - отметил Дмитрий Платыгин.