Спрос на работников железнодорожной отрасли вырос за год на 23%
Каждый год День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. В преддверии памятной даты эксперты hh.ru выяснили, специалисты каких профессий входят в топ по востребованности, сколько им готовы платить.
С начала года российские работодатели, связанные с железнодорожными перевозками и тяжёлым машиностроением, разместили более 52 тысяч вакансий, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В тройку лидеров по спросу на новых специалистов в ж/д секторе входят Москва (14% вакансий от всего числа с начала года), Санкт-Петербург (6%) и Свердловская область (5%). При этом наибольший прирост вакансий, связанных с железнодорожным сектором за год зафиксирован в Чувашии (+57%), Ленобласти (+50%), в Приморье (+42%), Москве (+42%) и Челябинской области (+42%). Всего работодатели Северо-Запада с начала 2022 года разместили более 7 тысяч вакансий, связанных с ж/д сферой, что составляет 14% от всего объема по стране.
Топ-15 регионов по доле вакансий в ж/д сфере, Россия, 2022:
|
регион
|
доля вакансий от общего числа в сфере
|
прирост вакансий за год
|
Москва
|
14%
|
42%
|
Санкт-Петербург
|
6%
|
29%
|
Свердловская область
|
5%
|
31%
|
Челябинская область
|
5%
|
42%
|
Республика Татарстан
|
4%
|
14%
|
Республика Башкортостан
|
4%
|
-1%
|
Нижегородская область
|
3,52%
|
5%
|
Московская область
|
3,28%
|
26%
|
Ленинградская область
|
2,93%
|
50%
|
Самарская область
|
2,51%
|
15%
|
Ростовская область
|
2,33%
|
38%
|
Чувашская Республика
|
2,03%
|
57%
|
Приморский край
|
1,84%
|
42%
|
Новосибирская область
|
1,79%
|
18%
|
Тверская область
|
1,74%
|
30%
В топ-15 наиболее востребованных в железнодорожной отрасли России профессий входят как рабочие, так и офисные специальности: токари, фрезеровщики (на них приходится 13% вакансий от всего объема по стране), слесари (10%), разнорабочие (8%), сварщики (7%), менеджеры по логистике (5%), водители (4%), инженеры-конструкторы (3%), электромонтажники (3%), менеджеры по продажам (3%), машинисты (3%), монтажники (2%), бухгалтеры (2%), операторы станков (2%), инженеры-технологи (2%) и сервисные инженеры (1%). Примечательно, что на такие традиционные профессии для ж/д сферы как проводник пассажирских вагонов, стрелочник или путевой обходчик приходится менее 1% вакансий на данный момент.
Параллельно росту спроса на новых специалистов, работодатели за год также повысили и медианную предлагаемую зарплату. Так, согласно сервису «Карта вакансий», зарплата в ж/д секторе выросла на 19% (с 80450₽ до 95400₽). Наибольшие зарплатные предложения приходятся на вакансии для сварщиков (от 115000₽), токарей (от 100000₽) и операторов станков ЧПУ (от 100000₽).
Динамика медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из ж/д отрасли, Россия, по данным сервиса «Карта вакансий»:
|
профессия
|
июл.22
|
июл.21
|
прирост за год
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
100 000 ₽
|
84 000 ₽
|
16 000 ₽
|
Слесарь
|
80 000 ₽
|
76 000 ₽
|
4 000 ₽
|
Разнорабочий
|
70 000 ₽
|
60 919 ₽
|
9 081 ₽
|
Сварщик
|
115 000 ₽
|
103 448 ₽
|
11 552 ₽
|
Менеджер по логистике, менеджер по ВЭД
|
70 000 ₽
|
65 000 ₽
|
5 000 ₽
|
Водитель
|
80 000 ₽
|
75 000 ₽
|
5 000 ₽
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
55 000 ₽
|
45 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Электромонтажник
|
90 000 ₽
|
70 000 ₽
|
20 000 ₽
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
80 000 ₽
|
70 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Машинист
|
95 000 ₽
|
92 500 ₽
|
2 500 ₽
|
Монтажник
|
85 000 ₽
|
75 000 ₽
|
10 000 ₽
|
Бухгалтер
|
57 500 ₽
|
50 000 ₽
|
7 500 ₽
|
Оператор станков с ЧПУ
|
100 000 ₽
|
95 000 ₽
|
5 000 ₽
|
Инженер-технолог
|
44 000 ₽
|
43 700 ₽
|
300 ₽
|
Сервисный инженер, механик
|
67 500 ₽
|
57 400 ₽
|
10 100 ₽