Спрос на работников железнодорожной отрасли вырос за год на 23%

Каждый год День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. В преддверии памятной даты эксперты hh.ru выяснили, специалисты каких профессий входят в топ по востребованности, сколько им готовы платить.

С начала года российские работодатели, связанные с железнодорожными перевозками и тяжёлым машиностроением, разместили более 52 тысяч вакансий, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В тройку лидеров по спросу на новых специалистов в ж/д секторе входят Москва (14% вакансий от всего числа с начала года), Санкт-Петербург (6%) и Свердловская область (5%). При этом наибольший прирост вакансий, связанных с железнодорожным сектором за год зафиксирован в Чувашии (+57%), Ленобласти (+50%), в Приморье (+42%), Москве (+42%) и Челябинской области (+42%). Всего работодатели Северо-Запада с начала 2022 года разместили более 7 тысяч вакансий, связанных с ж/д сферой, что составляет 14% от всего объема по стране.

Топ-15 регионов по доле вакансий в ж/д сфере, Россия, 2022:

регион доля вакансий от общего числа в сфере прирост вакансий за год Москва 14% 42% Санкт-Петербург 6% 29% Свердловская область 5% 31% Челябинская область 5% 42% Республика Татарстан 4% 14% Республика Башкортостан 4% -1% Нижегородская область 3,52% 5% Московская область 3,28% 26% Ленинградская область 2,93% 50% Самарская область 2,51% 15% Ростовская область 2,33% 38% Чувашская Республика 2,03% 57% Приморский край 1,84% 42% Новосибирская область 1,79% 18% Тверская область 1,74% 30%

В топ-15 наиболее востребованных в железнодорожной отрасли России профессий входят как рабочие, так и офисные специальности: токари, фрезеровщики (на них приходится 13% вакансий от всего объема по стране), слесари (10%), разнорабочие (8%), сварщики (7%), менеджеры по логистике (5%), водители (4%), инженеры-конструкторы (3%), электромонтажники (3%), менеджеры по продажам (3%), машинисты (3%), монтажники (2%), бухгалтеры (2%), операторы станков (2%), инженеры-технологи (2%) и сервисные инженеры (1%). Примечательно, что на такие традиционные профессии для ж/д сферы как проводник пассажирских вагонов, стрелочник или путевой обходчик приходится менее 1% вакансий на данный момент.

Параллельно росту спроса на новых специалистов, работодатели за год также повысили и медианную предлагаемую зарплату. Так, согласно сервису «Карта вакансий», зарплата в ж/д секторе выросла на 19% (с 80450₽ до 95400₽). Наибольшие зарплатные предложения приходятся на вакансии для сварщиков (от 115000₽), токарей (от 100000₽) и операторов станков ЧПУ (от 100000₽).

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из ж/д отрасли, Россия, по данным сервиса «Карта вакансий»: