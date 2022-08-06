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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.22 14:00

Спрос на работников железнодорожной отрасли вырос за год на 23%

Каждый год День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. В преддверии памятной даты эксперты hh.ru выяснили, специалисты каких профессий входят в топ по востребованности, сколько им готовы платить.

С начала года российские работодатели, связанные с железнодорожными перевозками и тяжёлым машиностроением, разместили более 52 тысяч вакансий, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В тройку лидеров по спросу на новых специалистов в ж/д секторе входят Москва (14% вакансий от всего числа с начала года), Санкт-Петербург (6%) и Свердловская область (5%). При этом наибольший прирост вакансий, связанных с железнодорожным сектором за год зафиксирован в Чувашии (+57%), Ленобласти (+50%), в Приморье (+42%), Москве (+42%) и Челябинской области (+42%). Всего работодатели Северо-Запада с начала 2022 года разместили более 7 тысяч вакансий, связанных с ж/д сферой, что составляет 14% от всего объема по стране.

Топ-15 регионов по доле вакансий в ж/д сфере, Россия, 2022:

регион

доля вакансий от общего числа в сфере

прирост вакансий за год

Москва

14%

42%

Санкт-Петербург

6%

29%

Свердловская область

5%

31%

Челябинская область

5%

42%

Республика Татарстан

4%

14%

Республика Башкортостан

4%

-1%

Нижегородская область

3,52%

5%

Московская область

3,28%

26%

Ленинградская область

2,93%

50%

Самарская область

2,51%

15%

Ростовская область

2,33%

38%

Чувашская Республика

2,03%

57%

Приморский край

1,84%

42%

Новосибирская область

1,79%

18%

Тверская область

1,74%

30%

 

В топ-15 наиболее востребованных в железнодорожной отрасли России профессий входят как рабочие, так и офисные специальности: токари, фрезеровщики (на них приходится 13% вакансий от всего объема по стране), слесари (10%), разнорабочие (8%), сварщики (7%), менеджеры по логистике (5%), водители (4%), инженеры-конструкторы (3%), электромонтажники (3%), менеджеры по продажам (3%), машинисты (3%), монтажники (2%), бухгалтеры (2%), операторы станков (2%), инженеры-технологи (2%) и сервисные инженеры (1%). Примечательно, что на такие традиционные профессии для ж/д сферы как проводник пассажирских вагонов, стрелочник или путевой обходчик приходится менее 1% вакансий на данный момент.

Параллельно росту спроса на новых специалистов, работодатели за год также повысили и медианную предлагаемую зарплату. Так, согласно сервису «Карта вакансий», зарплата в ж/д секторе выросла на 19% (с 80450₽ до 95400₽). Наибольшие зарплатные предложения приходятся на вакансии для сварщиков (от 115000₽), токарей (от 100000₽) и операторов станков ЧПУ (от 100000₽).

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из ж/д отрасли, Россия, по данным сервиса «Карта вакансий»:

профессия

июл.22

июл.21

прирост за год

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик  

100 000 ₽

84 000 ₽

16 000 ₽

Слесарь 

80 000 ₽

76 000 ₽

4 000 ₽

Разнорабочий 

70 000 ₽

60 919 ₽

9 081 ₽

Сварщик 

115 000 ₽

103 448 ₽

11 552 ₽

Менеджер по логистике, менеджер по ВЭД 

70 000 ₽

65 000 ₽

5 000 ₽

Водитель 

80 000 ₽

75 000 ₽

5 000 ₽

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 

55 000 ₽

45 000 ₽

10 000 ₽

Электромонтажник 

90 000 ₽

70 000 ₽

20 000 ₽

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 

80 000 ₽

70 000 ₽

10 000 ₽

Машинист 

95 000 ₽

92 500 ₽

2 500 ₽

Монтажник 

85 000 ₽

75 000 ₽

10 000 ₽

Бухгалтер 

57 500 ₽

50 000 ₽

7 500 ₽

Оператор станков с ЧПУ 

100 000 ₽

95 000 ₽

5 000 ₽

Инженер-технолог 

44 000 ₽

43 700 ₽

300 ₽

Сервисный инженер, механик 

67 500 ₽

57 400 ₽

10 100 ₽

 

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