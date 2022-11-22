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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.22 12:00

Спрос на шиномонтажников и автослесарей в 1,5 раза превышает показатели 2021 года

Количество вакансий в сфере автосервиса в целом по стране выросло на 140% год к году. В преддверии зимы на шиномонтажников спрос вырос на 156%, на автослесарей – на 138%.

Дождь, снег, гололеё и другие неотъемлемые составляющие зимы вновь вывели специалистов шиномонтажной и автослесарной сфер на пик востребованности у российских работодателей. Только за последние пару недель российским компаниям потребовалось более 3500 специалистов для работы в автомастерских и шиномонтажных сервисах. Это на 140% больше, чем осенью прошлого года, отмечают аналитики hh.ru

Количество вакансий в сфере автосервиса в целом по стране выросло на 140% год к году. В преддверии зимы на шиномонтажников спрос вырос на 156%, на автослесарей – на 138%.

За год выросла и средняя заработная плата, которая указана в вакансиях подобных вакансиях. Так, в целом по России для шиномонтажников доход вырос на 13 п.п. (с 60000 до 67500 рублей), для автослесарей на 5 п.п. (с 64500 до 67500 рублей). В регионах СЗФО рост предлагаемой зарплаты в сфере шиномонтажа вырос на 5 п.п. (до 85000 рублей), для автослесарей на 4 п.п. (до 73200 рублей).  На данный момент одну из самых высоких зарплат на Северо-Западе страны автослесарям предлагают работодатели из Кировска (Мурманская область), здесь зарплата может достигать 125000 рублей, что в целом соответствует московским зарплатам в этой же профессии (наглядно на диаграмме 1 и 2).

«Соискатели тоже проявляют интерес к работе в автосервисах – на одну вакансию на данный момент приходится порядка 2-3 резюме от шиномонтажников и автослесарей. Между тем несмотря на активность соискателей динамика рынка показывает, что работодателям может не хватать кандидатов и оперативно закрывать вакансии могут далеко не все компании и автосервисы. Сейчас в условиях повышенного спроса и особенно в такой «горячий» сезон нехватка кандидатов может стать проблемой для бизнеса, а также для автолюбителей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.  

Топ высокооплачиваемых вакансий в сфере шиномонтажа и ремонта авто, Россия:

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