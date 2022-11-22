Спрос на шиномонтажников и автослесарей в 1,5 раза превышает показатели 2021 года
Дождь, снег, гололеё и другие неотъемлемые составляющие зимы вновь вывели специалистов шиномонтажной и автослесарной сфер на пик востребованности у российских работодателей. Только за последние пару недель российским компаниям потребовалось более 3500 специалистов для работы в автомастерских и шиномонтажных сервисах. Это на 140% больше, чем осенью прошлого года, отмечают аналитики hh.ru
Количество вакансий в сфере автосервиса в целом по стране выросло на 140% год к году. В преддверии зимы на шиномонтажников спрос вырос на 156%, на автослесарей – на 138%.
За год выросла и средняя заработная плата, которая указана в вакансиях подобных вакансиях. Так, в целом по России для шиномонтажников доход вырос на 13 п.п. (с 60000 до 67500 рублей), для автослесарей на 5 п.п. (с 64500 до 67500 рублей). В регионах СЗФО рост предлагаемой зарплаты в сфере шиномонтажа вырос на 5 п.п. (до 85000 рублей), для автослесарей на 4 п.п. (до 73200 рублей). На данный момент одну из самых высоких зарплат на Северо-Западе страны автослесарям предлагают работодатели из Кировска (Мурманская область), здесь зарплата может достигать 125000 рублей, что в целом соответствует московским зарплатам в этой же профессии (наглядно на диаграмме 1 и 2).
«Соискатели тоже проявляют интерес к работе в автосервисах – на одну вакансию на данный момент приходится порядка 2-3 резюме от шиномонтажников и автослесарей. Между тем несмотря на активность соискателей динамика рынка показывает, что работодателям может не хватать кандидатов и оперативно закрывать вакансии могут далеко не все компании и автосервисы. Сейчас в условиях повышенного спроса и особенно в такой «горячий» сезон нехватка кандидатов может стать проблемой для бизнеса, а также для автолюбителей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Топ высокооплачиваемых вакансий в сфере шиномонтажа и ремонта авто, Россия:
- Шиномонтажник, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72323520, Петербург;
- Водитель- шиномонтажник, до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72079538, Петербург;
- Автослесарь/шиномонтажник, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70395954, Парголово;
- Шиномонтажник, до 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/72033472, Кингисепп;
- Шиномонтажник, до 220 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71692169, Петербург;
- Шиномонтажник, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71680253, Казань;
- Шиномонтажник, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72392987, Москва;
- Шиномонтажник, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71815732, Электросталь;
- Шиномонтажник, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72358626, Зеленоград;
- Специалист шиномонтажа, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68038324, Петербург;
- Автослесарь, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69345005, Нефтеюганск;
- Мастер правки дисков, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71858879, Москва.